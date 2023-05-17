Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы устали от ленивого пляжного отдыха — приезжайте в парк Каньон Кёпрюлю. Это идеальное место для активного отдыха. Вас ждет сплав по горной реке и сафари на багги по холмам.



Если вы ни разу не управляли багги или не справлялись по реке — не беспокойтесь, в начале экскурсии вас ждет небольшой инструктаж. 4.9 18 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия $35 за человека 4.9 18 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов На автобусе, сплавы и рафтинг, багги Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников! Трасса рафтинга протяженностью 14 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти! Безопасное путешествие Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горы Таурус

Каньон Копрулу Что включено Трансфер от вашего отеля и обратно

Русскоговорящий инструктор

Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов

Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор

Сплав по горной реке

Обед Что не входит в цену Напитки и личные расходы

Фото и видео

Маска для лица (защита от пыли и грязи) Место начала и завершения? Анталия Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей

Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей

Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.