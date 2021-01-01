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Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников!

Трасса рафтинга протяженностью 14 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти!

Безопасное путешествие

Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли.