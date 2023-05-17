Если вы устали от ленивого пляжного отдыха — приезжайте в парк Каньон Кёпрюлю. Это идеальное место для активного отдыха. Вас ждет сплав по горной реке и сафари на багги по холмам.
Если вы ни разу не управляли багги или не справлялись по реке — не беспокойтесь, в начале экскурсии вас ждет небольшой инструктаж.
Если вы ни разу не управляли багги или не справлялись по реке — не беспокойтесь, в начале экскурсии вас ждет небольшой инструктаж.
Описание экскурсииВас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников! Трасса рафтинга протяженностью 14 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти! Безопасное путешествие Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Каньон Копрулу
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий инструктор
- Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
- Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
- Сплав по горной реке
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Я в восторге от этой экскурсии! Рафтинг и багги в Анталии позволили мне почувствовать себя настоящим исследователем. Красивейшая природа, эмоции от слива на волнах и ощущение скорости на багги - все это было невероятно. Обязательно рекомендую всем, кто ищет приключений и впечатлений!
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С
Это была настоящая адреналиновая бомба! Рафтинг и багги в Анталии оказались самыми захватывающими видами отдыха, которые я когда-либо пробовал. Экскурсия была организована на высшем уровне, и я просто наслаждался каждой секундой. Большое спасибо за такие яркие впечатления!
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К
Спасибо организаторам за незабываемую экскурсию! Рафтинг по горным рекам и гонки на багги - это была настоящая адреналиновая ачивка. Потрясающий пейзаж и интересные трассы делают эту экскурсию по-настоящему особенной. Рекомендую всем любителям активного отдыха!
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R
Джип тур, зиплайн, покатушки на багги и, конечно, рафтинг, а по возвращению - обед.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
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R
Джип тур, зиплайн, покатушки на багги и, конечно, рафтинг, а по возвращению - обед.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
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R
Джип тур, зиплайн, покатушки на багги и, конечно, рафтинг, а по возвращению - обед.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
Джип тур оказался в подарок, зиплайн не входит в пакет и оплачивается отдельно на месте (10$).
Впечатления отличные, абсолютно не жалею, что в свободный день взял этот тур. Советую.
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Входит в следующие категории Антальи
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