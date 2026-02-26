Фотосессия на крыше Антальи в летящем платье или традиционном платке
Сделать фото в яркой локации - на свой смартфон или профессиональную камеру
Вы окажетесь на панорамной террасе, с которой можно любоваться Старым городом, Часовой башней, минаретом Йивли и Средиземным морем. Прикоснётесь к турецкой культуре, сделаете памятные кадры и кинематографичные видео.
В зависимости от выбранного билета фотосессия включает съёмку на личный смартфон или профессиональную камеру, с турецким платком или нарядным платьем.
Описание фото-прогулки
Панорамная терраса
Мы встретим вас и проводим на крышу, с которой видны знаковые достопримечательности Антальи. Это идеальный фон для повседневных и профессиональных фотосессий. На протяжении всего вашего визита мы будем помогать с позированием и стилем, обеспечивать ваш комфорт.
Завязывание платка
Традиционный турецкий ритуал şal bağlama: мы поможем подобрать платок в анатолийском стиле и покажем, как его носят. В результате у вас останутся фотографии и короткие видеоролики, демонстрирующие эту культурную традицию. Фото вы делаете на свою аппаратуру.
Фото в летящем платье
Струящаяся ткань, лёгкий бриз, панорамы побережья Антальи — и в результате у вас будут эффектные снимки для личного архива или соцсетей. Фото можно делать самостоятельно и на наш iPhone 15 или выбрать билет с услугами профессионального фотографа.
Организационные детали
В стоимость включено: доступ на крышу, помощь с фотосъёмкой, 2 видео в Reels-формате на iPhone 15
Услуги профессионального фотографа входят только в билет с профессиональной фотосессией. Съёмка проводится с помощью камеры и стабилизатора
С вами будет представитель нашей команды
Стоимость фото-прогулки
Тип билета
Стоимость
Фотосессия с накидыванием платка (на свой смартфон или камеру)
€25
Фотосессия в летящем платье (на свой смартфон или камеру)
€165
Профессиональная фотосессия в летящем платье (с нашим фотографом)
€310
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Абылай — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 12 туристов
Мы лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты.
Сегодня мы организуем экскурсии и авторские туры
в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям.
Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.
