Вы окажетесь на панорамной террасе, с которой можно любоваться Старым городом, Часовой башней, минаретом Йивли и Средиземным морем. Прикоснётесь к турецкой культуре, сделаете памятные кадры и кинематографичные видео. В зависимости от выбранного билета фотосессия включает съёмку на личный смартфон или профессиональную камеру, с турецким платком или нарядным платьем.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Панорамная терраса

Мы встретим вас и проводим на крышу, с которой видны знаковые достопримечательности Антальи. Это идеальный фон для повседневных и профессиональных фотосессий. На протяжении всего вашего визита мы будем помогать с позированием и стилем, обеспечивать ваш комфорт.

Завязывание платка

Традиционный турецкий ритуал şal bağlama: мы поможем подобрать платок в анатолийском стиле и покажем, как его носят. В результате у вас останутся фотографии и короткие видеоролики, демонстрирующие эту культурную традицию. Фото вы делаете на свою аппаратуру.

Фото в летящем платье

Струящаяся ткань, лёгкий бриз, панорамы побережья Антальи — и в результате у вас будут эффектные снимки для личного архива или соцсетей. Фото можно делать самостоятельно и на наш iPhone 15 или выбрать билет с услугами профессионального фотографа.

Организационные детали