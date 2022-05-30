Мы зайдем в Старый город Антальи через величественные ворота Адриана. Погуляем по узким улочкам, рассматривая старинные дома и ремесленные лавочки. Посетим минарет Ивли, возведенный в XIII веке, и полюбуемся чарующими панорамами порта. А также заглянем в два музея: турецкого быта и школы дервишей. Они помогут раскрыть особенности местных традиций, культуры и быта.
Анталья славится не только богатой историей, но и фантастической природой. В закрытых кабинках мы поднимемся по канатной дороге на гору Тюнектепе. С высоты 618 метров насладимся завораживающими видами на город, бескрайнее море и леса. В завершение отправимся к знаменитому водопаду Дюден и, по желанию, отдохнем с чашечкой чая в уютном кафе у реки.
Все входные билеты и транспорт включены в стоимость.