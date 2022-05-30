Анталья яркая и многогранная

Старый город Калеичи, водопад Дюден, канатная дорога и уютные музеи на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, охватывающую самые интересные места города и ближайших окрестностей! Вы погуляете по старинным улочкам, оцените водопад Дюден и подниметесь по канатной дороге на гору Тюнектепе.

А я раскрою, как в Османской империи заключались браки, зачем девушки солили кофе будущему жениху и каковы секреты выживания в гареме.
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
Анталья яркая и многогранная
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Что вас ожидает

Калеичи — уголок прошлого

Мы зайдем в Старый город Антальи через величественные ворота Адриана. Погуляем по узким улочкам, рассматривая старинные дома и ремесленные лавочки. Посетим минарет Ивли, возведенный в XIII веке, и полюбуемся чарующими панорамами порта. А также заглянем в два музея: турецкого быта и школы дервишей. Они помогут раскрыть особенности местных традиций, культуры и быта.

Канатная дорога и водопад Дюден

Анталья славится не только богатой историей, но и фантастической природой. В закрытых кабинках мы поднимемся по канатной дороге на гору Тюнектепе. С высоты 618 метров насладимся завораживающими видами на город, бескрайнее море и леса. В завершение отправимся к знаменитому водопаду Дюден и, по желанию, отдохнем с чашечкой чая в уютном кафе у реки.

Организационные детали

Все входные билеты и транспорт включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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