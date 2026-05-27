Отправляемся в волшебную Каппадокию, чтобы исследовать её каменные грибы, туфовые дома и мягкие линии скал.
Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.
Вы спуститесь в подземный город, увидите панораму Гёреме и его скрытый сад, пройдёте по нескольким долинам и узнаете, как появился этот инопланетный ландшафт. Проживание включено.
Описание экскурсии
Город под землёй и панорамы Каппадокии | День 1
- Подземный город Кайяшехир. Вы спуститесь в один из крупнейших подземных городов региона и увидите, как на нескольких уровнях под землёй была устроена жизнь
- Долина Голубей — панорамы на крепость Учхисар и знаменитые камины фей
- Долина Любви — прогулка среди самых необычных скальных форм Каппадокии
- Панорама Гёреме — вид на город и его скрытый сад
- Скальный город Чавушин — древние жилища и многоуровневые пещеры в одной из самых впечатляющих локаций региона
Долина Воображения и сладости Каппадокии | День 2
- Панорамная площадка с видом на взлетающие шары — или, если захотите, сам полёт на шаре. Вы встретите рассвет над фантастическими пейзажами Каппадокии
- Долина Воображения — скалы причудливых форм, в которых угадываются разные силуэты
- Вы по желанию попробуете местные сладости, а потом отправитесь в мастерскую украшений — и увидите, как создают традиционные для этих мест изделия
Примерный тайминг
День 1
~3:00–4:30 — сбор из отелей и дорога в Каппадокию (точное время сообщим за день до поездки)
8:00 — остановка на завтрак (за доплату)
11:30–12:00 — посещение подземного города Кайяшехир
13:00 — обед (за доплату)
14:00 — долина Голубей и крепость Учхисар
15:00 — долина Любви и каменные грибы
16:00 — скрытый сад и панорама Гёреме
17:00 — скальный город Чавушин
19:00 — размещение в отеле и ужин
День 2
3:30–4:30 — выезд на полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Тем, кто не летит, мы предложим поехать на панорамную площадку — вы увидите взлетающие шары и сможете сделать фото с видом на долину
8:30 — завтрак и выезд из отеля
9:30 — долина Воображения
11:00–12:00 — дегустация каппадокийских сладостей и знакомство с производством украшений
13:30 — обед в Конье (за доплату)
~19:30–20:30 — возвращение в ваши отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день, проживание в двухместном номере отеля, входные билеты, страховка
- Дополнительные расходы: завтрак в 1-й день — €5 за чел., обеды в 1-й и 2-й дни — €15 за чел., доплата за одноместный номер — €20 за чел., полёт на воздушном шаре — €150–350 за чел. в зависимости от сезона и вместимости корзины
- Погода в Каппадокии непредсказуема — это может привести к отмене полётов на шарах и других частей программы без предупреждения
- С вами будет один из гидов-историков нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€49
|Дети от 3 до 11 лет
|€30
|Дети до 3 лет без места
|Бесплатно
|Дети до 3 лет с местом
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Из Антальи в Каппадокию на 2 чудесных дня»
-
10%
Групповая
Лучший выборКалейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
30 мая в 03:30
€45
€50 за человека
Групповая
Из Антальи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
29 мая в 02:30
31 мая в 02:30
€40 за человека
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
30 мая в 03:30
€62 за человека
Индивидуальная
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
30 мая в 15:00
31 мая в 15:00
€670 за человека
€49 за человека