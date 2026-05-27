Увидите, как рождается керамика, и узнаете, как спится в отеле, высеченном в камне (при выборе этой опции).
Описание экскурсии
День 1
3:00–3:30 — выезд из Антальи
7:30 — остановимся позавтракать и отдохнуть в горах Тавра
11:30 — прибытие в Каппадокию. Посетим древний подземный город Саратлы и осмотрим церковь, высеченную в скале. После обеда полюбуемся долиной Гёреме со смотровой площадки
16:00 — заселение в стандартный или пещерный отель на выбор
19:00 — ужин в отеле
20:30 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой, танцами и выступлением дервишей
День 2
5:00 — с панорамной точки вы понаблюдаете, как разноцветные воздушные шары парят над долинами, и сделаете красочные фотографии. Желающие смогут полетать на шаре
7:30 — после завтрака в отеле прогуляемся по долине Деврент с причудливыми скалами и заглянем в мастерские в Аваносе, где ремесленники создают изделия из керамики и оникса
11:30 — отправление из Каппадокии
13:30 — остановимся на час недалеко от Коньи, чтобы пообедать
19:00–20:00 — вернёмся обратно в Анталью
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
В стоимость включено
- трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне с кондиционером
- ночь в стандартном или пещерном отеле
- 2 завтрака и 1 ужин (шведский стол, в меню — курица, салаты, макароны, гарниры, овощи и другие блюда турецкой кухни)
- страховка
Дополнительные расходы
- обеды — €30 с чел.
- билет в подземный город — €5
- билет в музей под открытым небом в Гёреме — €30 с чел.
- фольклорное шоу — €50
- полёт на воздушном шаре — €150–300 с чел. (стоимость зависит от сезона)
- посещение панорамной площадки для наблюдения за воздушными шарами — €35–55 с чел.
- 1-местное размещение: в стандартном отеле — €15, в пещерном отеле — €25
Важно
- Если вы путешествуете один/одна, есть возможность подселения в номер отеля к другому участнику
- Во время поездки в целях безопасности и корректного исполнения наших обязательств нельзя бронировать дополнительные развлечения у других компаний. В этом случае страховка аннулируется, участие в программе прекращается
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с проживанием в стандартном отеле (8+ лет)
|€41
|Билет с проживанием в стандартном отеле (4-7 лет)
|€34
|Билет с проживанием в стандартном отеле (0-3 года)
|Бесплатно
|Взрослый билет с проживанием в пещерном отеле
|€85
|Детский билет с проживанием в пещерном отеле (4-7 лет)
|€60
|Детский билет с проживанием в пещерном отеле (0-3 года)
|Бесплатно
|Стандартный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат
|€180
|Пещерный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат
|€215