Из Антальи в Каппадокию с ночёвкой: главное без спешки

Погулять по долинам, заглянуть в мастерские и по желанию полетать на шаре
Фантастические пейзажи, глубокая история, древние поселения и небо в разноцветных воздушных шарах — всё это Каппадокия. Мы познакомим вас с главными достопримечательностями региона. Вы побываете в подземном городе Саратлы и полюбуетесь скалами причудливых форм.

Увидите, как рождается керамика, и узнаете, как спится в отеле, высеченном в камне (при выборе этой опции).
Из Антальи в Каппадокию с ночёвкой: главное без спешки

Описание экскурсии

День 1

3:00–3:30 — выезд из Антальи
7:30 — остановимся позавтракать и отдохнуть в горах Тавра
11:30 — прибытие в Каппадокию. Посетим древний подземный город Саратлы и осмотрим церковь, высеченную в скале. После обеда полюбуемся долиной Гёреме со смотровой площадки
16:00 — заселение в стандартный или пещерный отель на выбор
19:00 — ужин в отеле
20:30 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой, танцами и выступлением дервишей

День 2

5:00 — с панорамной точки вы понаблюдаете, как разноцветные воздушные шары парят над долинами, и сделаете красочные фотографии. Желающие смогут полетать на шаре
7:30 — после завтрака в отеле прогуляемся по долине Деврент с причудливыми скалами и заглянем в мастерские в Аваносе, где ремесленники создают изделия из керамики и оникса
11:30 — отправление из Каппадокии
13:30 — остановимся на час недалеко от Коньи, чтобы пообедать
19:00–20:00 — вернёмся обратно в Анталью

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

  • трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне с кондиционером
  • ночь в стандартном или пещерном отеле
  • 2 завтрака и 1 ужин (шведский стол, в меню — курица, салаты, макароны, гарниры, овощи и другие блюда турецкой кухни)
  • страховка

Дополнительные расходы

  • обеды — €30 с чел.
  • билет в подземный город — €5
  • билет в музей под открытым небом в Гёреме — €30 с чел.
  • фольклорное шоу — €50
  • полёт на воздушном шаре — €150–300 с чел. (стоимость зависит от сезона)
  • посещение панорамной площадки для наблюдения за воздушными шарами — €35–55 с чел.
  • 1-местное размещение: в стандартном отеле — €15, в пещерном отеле — €25

Важно

  • Если вы путешествуете один/одна, есть возможность подселения в номер отеля к другому участнику
  • Во время поездки в целях безопасности и корректного исполнения наших обязательств нельзя бронировать дополнительные развлечения у других компаний. В этом случае страховка аннулируется, участие в программе прекращается

в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет с проживанием в стандартном отеле (8+ лет)€41
Билет с проживанием в стандартном отеле (4-7 лет)€34
Билет с проживанием в стандартном отеле (0-3 года)Бесплатно
Взрослый билет с проживанием в пещерном отеле€85
Детский билет с проживанием в пещерном отеле (4-7 лет)€60
Детский билет с проживанием в пещерном отеле (0-3 года)Бесплатно
Стандартный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат€180
Пещерный отель, 2 обеда, наблюдение за полетами воздушных шаров и закат€215
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

