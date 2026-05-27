Фантастические пейзажи, глубокая история, древние поселения и небо в разноцветных воздушных шарах — всё это Каппадокия. Мы познакомим вас с главными достопримечательностями региона. Вы побываете в подземном городе Саратлы и полюбуетесь скалами причудливых форм. Увидите, как рождается керамика, и узнаете, как спится в отеле, высеченном в камне (при выборе этой опции).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

3:00–3:30 — выезд из Антальи

7:30 — остановимся позавтракать и отдохнуть в горах Тавра

11:30 — прибытие в Каппадокию. Посетим древний подземный город Саратлы и осмотрим церковь, высеченную в скале. После обеда полюбуемся долиной Гёреме со смотровой площадки

16:00 — заселение в стандартный или пещерный отель на выбор

19:00 — ужин в отеле

20:30 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой, танцами и выступлением дервишей

День 2

5:00 — с панорамной точки вы понаблюдаете, как разноцветные воздушные шары парят над долинами, и сделаете красочные фотографии. Желающие смогут полетать на шаре

7:30 — после завтрака в отеле прогуляемся по долине Деврент с причудливыми скалами и заглянем в мастерские в Аваносе, где ремесленники создают изделия из керамики и оникса

11:30 — отправление из Каппадокии

13:30 — остановимся на час недалеко от Коньи, чтобы пообедать

19:00–20:00 — вернёмся обратно в Анталью

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне с кондиционером

ночь в стандартном или пещерном отеле

2 завтрака и 1 ужин (шведский стол, в меню — курица, салаты, макароны, гарниры, овощи и другие блюда турецкой кухни)

страховка

Дополнительные расходы

обеды — €30 с чел.

билет в подземный город — €5

билет в музей под открытым небом в Гёреме — €30 с чел.

фольклорное шоу — €50

полёт на воздушном шаре — €150–300 с чел. (стоимость зависит от сезона)

посещение панорамной площадки для наблюдения за воздушными шарами — €35–55 с чел.

1-местное размещение: в стандартном отеле — €15, в пещерном отеле — €25

Важно