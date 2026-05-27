Мои заказы

В Каппадокию из Антальи: 2 дня среди скальных храмов и вулканических пейзажей

Полюбоваться долинами и воздушными шарами, а ночь провести в пещерном отеле
Без спешки вы увидите главные достопримечательности Каппадокии.

Спуститесь в подземный город Татларин, пройдёте по скальным храмам Гёреме, встретите рассвет с воздушными шарами, прогуляетесь по долинам Пашабаг и Любви. А рассказы гида и ночь в аутентичном отеле сделают путешествие атмосферным и познавательным.
В Каппадокию из Антальи: 2 дня среди скальных храмов и вулканических пейзажей
В Каппадокию из Антальи: 2 дня среди скальных храмов и вулканических пейзажей
В Каппадокию из Антальи: 2 дня среди скальных храмов и вулканических пейзажей

Описание экскурсии

День 1: Подземный город, долины и скальные монастыри

  • Ранним утром выезжаем из Антальи, по пути остановимся на завтрак.
  • Подземный город Татларин. Вы увидите редко посещаемый комплекс, где в древности кипела жизнь, и узнаете, как такие города защищали их обитателей.
  • Учхисар. С панорамной точки вы полюбуетесь долинами и скальными образованиями.
  • Музей под открытым небом Гёреме. Посетим высеченные в скалах храмы и осмотрим фрески раннехристианского периода.
  • Пашабаг — долина Монахов. Прогуляемся среди «каменных столбов» и необычных скал.
  • Вечером вы разместитесь в пещерном отеле.

День 2: Встреча рассвета, инопланетный ландшафт, традиционные ремёсла

  • Рассвет над Каппадокией. Утром вы понаблюдаете, как разноцветные воздушные шары парят над долинами, и сделаете красочные фотографии.
  • Долина Любви. Проедем через одну из самых известных долин с необычными скальными формами.
  • Ремесленные мастерские. Заглянем в мастерские, где вы познакомитесь с процессом обработки натурального камня, ювелирным искусством и традициями ковроткачества.
  • После вернёмся обратно в Анталью.

Организационные детали

  • Транспорт: современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.
  • Что включено: услуги гида, проживание в пещерном отеле. Размещение 2-, 3- или 4-местное — в зависимости от состава группы и договорённости при бронировании. Также возможно 1-местное размещение за доплату — €25.
  • Дополнительные расходы (опционально): питание и напитки, входной билет в Гёреме, полёт на воздушном шаре (вы можете забронировать заранее или на месте).
  • Важно знать: маршрут включает прогулки по неровным поверхностям, поэтому экскурсия не рекомендована людям с ограниченной подвижностью. Расписание фиксированное — пожалуйста, следуйте таймингу группы.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия без входных билетов и без питания 8+€130
Экскурсия без входных билетов и без питания 4-7 лет€120
Экскурсия без входных билетов и без питания 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами 8 +€170
Экскурсия с входными билетами 4-7 лет€160
Экскурсия с входными билетами 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 8 +€215
Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 4-7 лет€205
Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
читать дальшеуменьшить

и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «В Каппадокию из Антальи: 2 дня среди скальных храмов и вулканических пейзажей»

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
На автобусе
13 часов
-
10%
242 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
30 мая в 03:30
€45€50 за человека
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
30 мая в 15:00
31 мая в 15:00
€670 за человека
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
30 мая в 04:00
€42 за человека
В Каппадокию из Антальи с проживанием в пещерном отеле
На автобусе
13 часов
Групповая
В Каппадокию из Антальи с проживанием в пещерном отеле
2 дня - среди каменных чудес, невероятных долин и таинственных подземелий
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
30 мая в 03:00
€100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€130 за человека