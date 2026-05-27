Без спешки вы увидите главные достопримечательности Каппадокии.
Спуститесь в подземный город Татларин, пройдёте по скальным храмам Гёреме, встретите рассвет с воздушными шарами, прогуляетесь по долинам Пашабаг и Любви. А рассказы гида и ночь в аутентичном отеле сделают путешествие атмосферным и познавательным.
Описание экскурсии
День 1: Подземный город, долины и скальные монастыри
- Ранним утром выезжаем из Антальи, по пути остановимся на завтрак.
- Подземный город Татларин. Вы увидите редко посещаемый комплекс, где в древности кипела жизнь, и узнаете, как такие города защищали их обитателей.
- Учхисар. С панорамной точки вы полюбуетесь долинами и скальными образованиями.
- Музей под открытым небом Гёреме. Посетим высеченные в скалах храмы и осмотрим фрески раннехристианского периода.
- Пашабаг — долина Монахов. Прогуляемся среди «каменных столбов» и необычных скал.
- Вечером вы разместитесь в пещерном отеле.
День 2: Встреча рассвета, инопланетный ландшафт, традиционные ремёсла
- Рассвет над Каппадокией. Утром вы понаблюдаете, как разноцветные воздушные шары парят над долинами, и сделаете красочные фотографии.
- Долина Любви. Проедем через одну из самых известных долин с необычными скальными формами.
- Ремесленные мастерские. Заглянем в мастерские, где вы познакомитесь с процессом обработки натурального камня, ювелирным искусством и традициями ковроткачества.
- После вернёмся обратно в Анталью.
Организационные детали
- Транспорт: современные микроавтобусы Mercedes Sprinter.
- Что включено: услуги гида, проживание в пещерном отеле. Размещение 2-, 3- или 4-местное — в зависимости от состава группы и договорённости при бронировании. Также возможно 1-местное размещение за доплату — €25.
- Дополнительные расходы (опционально): питание и напитки, входной билет в Гёреме, полёт на воздушном шаре (вы можете забронировать заранее или на месте).
- Важно знать: маршрут включает прогулки по неровным поверхностям, поэтому экскурсия не рекомендована людям с ограниченной подвижностью. Расписание фиксированное — пожалуйста, следуйте таймингу группы.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия без входных билетов и без питания 8+
|€130
|Экскурсия без входных билетов и без питания 4-7 лет
|€120
|Экскурсия без входных билетов и без питания 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами 8 +
|€170
|Экскурсия с входными билетами 4-7 лет
|€160
|Экскурсия с входными билетами 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 8 +
|€215
|Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 4-7 лет
|€205
|Экскурсия с входными билетами и 2 приемами пищи 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
