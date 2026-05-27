Из Антальи в Каппадокию с ночёвкой. Долины, Гёреме и подземный город

Увидеть главное без спешки и встретить рассвет под небом, переночевать в пещерном отеле
Для Каппадокии одного дня мало, поэтому мы отправимся в двухдневное путешествие. Вы исследуете подземный город Татларин, знаменитый музей Гёреме и долину с «волшебными дымоходами». Проведёте ночь в пещерном отеле и встретите рассвет, любуясь небом с воздушными шарами. И всё это — в уютной мини-группе, с рассказами гида об истории, культуре и традициях региона.
Описание экскурсии

День 1: Подземные города и скальные монастыри

  • Ранним утром выезжаем из Антальи, по пути — короткая остановка на завтрак.
  • Подземный город Татларин. Вы увидите, как древние жители создавали убежища и хранили запасы под землёй.
  • Ухчисар. Остановимся у самой высокой скалы Каппадокии. Вам откроются впечатляющие виды на долины и вулканические пейзажи.
  • Музей под открытым небом Гёреме. Исследуем знаменитый комплекс скальных храмов и монастырей, осмотрим древние фрески и поговорим о христианском наследии Каппадокии.
  • Долина монахов Пашабаг, где находятся легендарные «волшебные дымоходы» и причудливые скальные образования.
  • Вечером — размещение в пещерном отеле, вырезанном в вулканической породе.

День 2: Рассвет, долины и ремёсла

  • Встреча рассвета. Первые лучи солнца освещают долины, а небо наполняется десятками разноцветных воздушных шаров. Идеальный кадр для вашей фотоколлекции!
  • Долина Любви. Проедем через одну из самых живописных долин, знаменитую необычными скальными образованиями и красивыми природными тропами.
  • Мастерские ремёсел. Вас ждут мастер-классы и знакомство с традиционными ремёслами региона. Вы узнаете, как создаются изделия из натурального камня, как делают ювелирные украшения вручную и почему ковроткачество считается важной частью местной культуры.
  • После вернёмся обратно в Анталью.

Организационные детали

  • Трансфер: комфортабельные Mercedes Sprinter 2023–2025 годов выпуска.
  • Что включено: проживание в пещерном отеле, услуги гида.
  • Дополнительные расходы (опционально): питание и напитки, входной билет в Гёреме, полёт на воздушном шаре (вы можете забронировать заранее или на месте), фотосессия.
  • Важно знать: маршрут включает прогулки по неровным поверхностям, поэтому экскурсия не рекомендована людям с ограниченной подвижностью. Расписание фиксированное — пожалуйста, следуйте таймингу группы.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, четверг и субботу в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия без входных билетов и без питания 8+€130
Экскурсия с входными билетами 8+€170
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 8+€215
Экскурсия без входных билетов и без питания 4-7 лет€120
Экскурсия без входных билетов и без питания 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами 4-7 лет€160
Экскурсия с входными билетами 0-3 летБесплатно
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 4-7 лет€205
Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

