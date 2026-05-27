Для Каппадокии одного дня мало, поэтому мы отправимся в двухдневное путешествие. Вы исследуете подземный город Татларин, знаменитый музей Гёреме и долину с «волшебными дымоходами». Проведёте ночь в пещерном отеле и встретите рассвет, любуясь небом с воздушными шарами. И всё это — в уютной мини-группе, с рассказами гида об истории, культуре и традициях региона.
Описание экскурсии
День 1: Подземные города и скальные монастыри
- Ранним утром выезжаем из Антальи, по пути — короткая остановка на завтрак.
- Подземный город Татларин. Вы увидите, как древние жители создавали убежища и хранили запасы под землёй.
- Ухчисар. Остановимся у самой высокой скалы Каппадокии. Вам откроются впечатляющие виды на долины и вулканические пейзажи.
- Музей под открытым небом Гёреме. Исследуем знаменитый комплекс скальных храмов и монастырей, осмотрим древние фрески и поговорим о христианском наследии Каппадокии.
- Долина монахов Пашабаг, где находятся легендарные «волшебные дымоходы» и причудливые скальные образования.
- Вечером — размещение в пещерном отеле, вырезанном в вулканической породе.
День 2: Рассвет, долины и ремёсла
- Встреча рассвета. Первые лучи солнца освещают долины, а небо наполняется десятками разноцветных воздушных шаров. Идеальный кадр для вашей фотоколлекции!
- Долина Любви. Проедем через одну из самых живописных долин, знаменитую необычными скальными образованиями и красивыми природными тропами.
- Мастерские ремёсел. Вас ждут мастер-классы и знакомство с традиционными ремёслами региона. Вы узнаете, как создаются изделия из натурального камня, как делают ювелирные украшения вручную и почему ковроткачество считается важной частью местной культуры.
- После вернёмся обратно в Анталью.
Организационные детали
- Трансфер: комфортабельные Mercedes Sprinter 2023–2025 годов выпуска.
- Что включено: проживание в пещерном отеле, услуги гида.
- Дополнительные расходы (опционально): питание и напитки, входной билет в Гёреме, полёт на воздушном шаре (вы можете забронировать заранее или на месте), фотосессия.
- Важно знать: маршрут включает прогулки по неровным поверхностям, поэтому экскурсия не рекомендована людям с ограниченной подвижностью. Расписание фиксированное — пожалуйста, следуйте таймингу группы.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия без входных билетов и без питания 8+
|€130
|Экскурсия с входными билетами 8+
|€170
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 8+
|€215
|Экскурсия без входных билетов и без питания 4-7 лет
|€120
|Экскурсия без входных билетов и без питания 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами 4-7 лет
|€160
|Экскурсия с входными билетами 0-3 лет
|Бесплатно
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 4-7 лет
|€205
|Экскурсия с входными билетами и двумя приемами пищи 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Из Антальи в Каппадокию с ночёвкой. Долины, Гёреме и подземный город»
Индивидуальная
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
30 мая в 15:00
31 мая в 15:00
€670 за человека
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
30 мая в 04:00
€42 за человека
Групповая
В Каппадокию из Антальи с проживанием в пещерном отеле
2 дня - среди каменных чудес, невероятных долин и таинственных подземелий
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
30 мая в 03:00
€100 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Антальи в Каппадокию на 2 дня с проживанием в пещерном отеле и мастер-классами
Увидеть подземные города и парящие в рассветном небе шары, а также создать украшение
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
30 мая в 03:00
€130 за человека
€130 за человека