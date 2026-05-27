Из Антальи в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию
Посетить крепость Учхисар и монастыри Гёреме, увидеть дымоходы фей и город под землёй
Здесь прошлое не в учебниках — оно вокруг. Вы изучите вросшую в скалу цитадель, что веками оберегала тысячи людей. Пройдёте по следам византийских монахов и осмотрите полустёртые фрески.
Попетляете по лабиринту жилищ в мягком туфе и объедете долины, где ветер и время создали замысловатые фигуры.
А также понаблюдаете, как нежный рассвет раскрашивает яркая гирлянда воздушных шаров, — невероятное зрелище!
Описание экскурсии
День 1
3:00–4:30 — выезд из отелей
7:30–8:00 — завтрак
11:00–12:00 — прибытие
12:00–16:00 — первая встреча с Каппадокией. Вы увидите:
скальную крепость Учхисар в вулканическом туфе
раннехристианские святыни и византийские фрески в Гёреме
долины с причудливыми останцами, которые называют дымоходами фей
подземный город
красную реку Кызылырмак
13:00–13:30 — обед
16:00–17:00 — заселение в отель
19:00–20:00 — ужин
День 2
5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре или наблюдение за ними со смотровой (опционально)
7:30–8:00 — завтрак
9:30–11:00 — гончарная мастерская в Аваносе, долина Верблюдов
11:00–11:30 — выезд, остановка у караван-сарая Султанханы
13:00–14:00 — обед
13:30–20:30 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на автобусе, проживание в отеле Taskin 3*, входные билеты, ужин и завтрак в отеле (без напитков), страховка
Ночёвка запланирована в 2-местном номере. Если вы едете в одиночку, мы можем подыскать вам пару. Если желающих не найдётся, нужно доплатить за 1-местный номер
Обязательно возьмите паспорт и наличные для дополнительных услуг
Детям младше 3 лет отдельное место в автобусе предоставляется, только если есть свободное
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание: завтрак в 1-й день, 2 обеда, напитки
Доплата за 1-местный номер — €15-25
По желанию: выезд на закат в Красной долине — €15, полёт на воздушном шаре — €150-250, панорама воздушных шаров — на джипе €50 / на автобусе €30
Важная информация
Бронирование любых дополнительных услуг (включая полёт на воздушном шаре) через сторонних организаторов не допускается. Участие в программе возможно только при оформлении всех дополнительных опций через организатора экскурсии.
В случае самостоятельного приобретения сторонних услуг организатор оставляет за собой право отказать в участии в отдельных этапах программы или в экскурсии в целом без компенсации, поскольку в таких случаях невозможно обеспечить координацию маршрута и действие страхового покрытия.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский в обычном отеле 0 - 3 лет
Бесплатно
Взрослый DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 8+
€86
Детский DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 0 - 3 лет
Бесплатно
Детский в обычном отеле 4 - 7 лет
€43
Взрослый в обычном отеле 8+
€49
Детский DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле 4 - 7 лет
€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи читать дальшеуменьшить
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны.
Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии.
Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.
