Пройдёте по знаменитым травертинам, полюбуетесь панорамами и познакомитесь с историей античного курорта.
Отличный вариант для тех, кто хочет ненадолго сменить пляжный отдых на природные чудеса и древние памятники.
Описание экскурсии
Ранним утром мы отправимся в сторону Памуккале — одного из самых известных природных чудес Турции. По дороге гид расскажет об истории региона, местной культуре и достопримечательностях, которые встретятся на маршруте.
Первая остановка — завтрак и небольшой отдых в живописной местности. Затем путешествие продолжится к белоснежным террасам Памуккале, образованным термальными источниками с высоким содержанием минералов. Вы сможете прогуляться по знаменитым травертинам, сделать красивые фотографии и насладиться необычными пейзажами.
Далее вы посетите древний город Иераполис — античный курорт, основанный во II веке до нашей эры. Здесь сохранились руины амфитеатра, древние улицы, некрополь и римские бани. Гид расскажет о жизни города, его истории и связанных с ним легендах.
У желающих будет свободное время для посещения бассейна Клеопатры — термального источника с тёплой минеральной водой и античными колоннами на дне. Считается, что вода здесь обладает омолаживающими свойствами.
После экскурсии предусмотрен обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем вы сможете немного отдохнуть и отправитесь в обратный путь.
Вы узнаете:
- как появилось уникальное природное чудо Памуккале и почему его называют «хлопковым замком» Турции.
- как термальные источники на протяжении тысячелетий формировали белоснежные травертины и почему это место находится под охраной ЮНЕСКО.
- об истории древнего города Иераполис, который в античные времена был известным лечебным курортом Римской империи.
- как здесь жили римляне, зачем люди приезжали к термальным источникам и какие легенды связаны с бассейном Клеопатры.
- о культуре и традициях Турции, природных особенностях региона и причинах популярности Памуккале среди путешественников.
Примерный тайминг:
4:00–5:30 — сбор гостей из отелей
7:30 — остановка на завтрак
10:30 — прибытие в Памуккале
10:30–13:30 — прогулка по травертинам и экскурсия по Иераполису
13:30–14:30 — свободное время и посещение бассейна Клеопатры
15:00 — обед
16:00 — выезд обратно
20:00–21:30 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость включены:
- трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- входной билет в Памуккале и древний Иераполис
- обед в ресторане
- страховка на время экскурсии
Оплачивается отдельно:
- напитки во время обеда
- завтрак по дороге (по желанию)
- вход в бассейн Клеопатры — около 10–15 € с человека
Ограничения:
Экскурсия подходит для взрослых и детей. Маршрут включает пешие прогулки, поэтому рекомендуется базовая физическая активность. Людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата поездка может быть утомительной.
Транспорт:
Поездка проходит на туристическом автобусе с кондиционером. В зависимости от количества участников используются микроавтобусы или большие автобусы. Детские кресла предоставляются по запросу при бронировании.
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€42
|Стандартный
|€87