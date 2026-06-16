Белоснежные склоны Памуккале, древний Иераполис и легендарный бассейн Клеопатры — за один день вы увидите одно из самых необычных мест Турции. Пройдёте по знаменитым травертинам, полюбуетесь панорамами и познакомитесь с историей античного курорта. Отличный вариант для тех, кто хочет ненадолго сменить пляжный отдых на природные чудеса и древние памятники.

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Описание экскурсии

Ранним утром мы отправимся в сторону Памуккале — одного из самых известных природных чудес Турции. По дороге гид расскажет об истории региона, местной культуре и достопримечательностях, которые встретятся на маршруте.

Первая остановка — завтрак и небольшой отдых в живописной местности. Затем путешествие продолжится к белоснежным террасам Памуккале, образованным термальными источниками с высоким содержанием минералов. Вы сможете прогуляться по знаменитым травертинам, сделать красивые фотографии и насладиться необычными пейзажами.

Далее вы посетите древний город Иераполис — античный курорт, основанный во II веке до нашей эры. Здесь сохранились руины амфитеатра, древние улицы, некрополь и римские бани. Гид расскажет о жизни города, его истории и связанных с ним легендах.

У желающих будет свободное время для посещения бассейна Клеопатры — термального источника с тёплой минеральной водой и античными колоннами на дне. Считается, что вода здесь обладает омолаживающими свойствами.

После экскурсии предусмотрен обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем вы сможете немного отдохнуть и отправитесь в обратный путь.

Вы узнаете:

как появилось уникальное природное чудо Памуккале и почему его называют «хлопковым замком» Турции.

как термальные источники на протяжении тысячелетий формировали белоснежные травертины и почему это место находится под охраной ЮНЕСКО.

об истории древнего города Иераполис, который в античные времена был известным лечебным курортом Римской империи.

как здесь жили римляне, зачем люди приезжали к термальным источникам и какие легенды связаны с бассейном Клеопатры.

о культуре и традициях Турции, природных особенностях региона и причинах популярности Памуккале среди путешественников.

Примерный тайминг:

4:00–5:30 — сбор гостей из отелей

7:30 — остановка на завтрак

10:30 — прибытие в Памуккале

10:30–13:30 — прогулка по травертинам и экскурсия по Иераполису

13:30–14:30 — свободное время и посещение бассейна Клеопатры

15:00 — обед

16:00 — выезд обратно

20:00–21:30 — возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость включены:

трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером

входной билет в Памуккале и древний Иераполис

обед в ресторане

страховка на время экскурсии

Оплачивается отдельно:

напитки во время обеда

завтрак по дороге (по желанию)

вход в бассейн Клеопатры — около 10–15 € с человека

Ограничения:

Экскурсия подходит для взрослых и детей. Маршрут включает пешие прогулки, поэтому рекомендуется базовая физическая активность. Людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата поездка может быть утомительной.

Транспорт:

Поездка проходит на туристическом автобусе с кондиционером. В зависимости от количества участников используются микроавтобусы или большие автобусы. Детские кресла предоставляются по запросу при бронировании.