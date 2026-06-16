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Из Кемера в Памуккале: один незабываемый день

Расслабиться в термальных источниках и узнать больше о культуре и истории региона
Белоснежные склоны Памуккале, древний Иераполис и легендарный бассейн Клеопатры — за один день вы увидите одно из самых необычных мест Турции.

Пройдёте по знаменитым травертинам, полюбуетесь панорамами и познакомитесь с историей античного курорта.

Отличный вариант для тех, кто хочет ненадолго сменить пляжный отдых на природные чудеса и древние памятники.
Из Кемера в Памуккале: один незабываемый день
Из Кемера в Памуккале: один незабываемый день
Из Кемера в Памуккале: один незабываемый день

Описание экскурсии

Ранним утром мы отправимся в сторону Памуккале — одного из самых известных природных чудес Турции. По дороге гид расскажет об истории региона, местной культуре и достопримечательностях, которые встретятся на маршруте.

Первая остановка — завтрак и небольшой отдых в живописной местности. Затем путешествие продолжится к белоснежным террасам Памуккале, образованным термальными источниками с высоким содержанием минералов. Вы сможете прогуляться по знаменитым травертинам, сделать красивые фотографии и насладиться необычными пейзажами.

Далее вы посетите древний город Иераполис — античный курорт, основанный во II веке до нашей эры. Здесь сохранились руины амфитеатра, древние улицы, некрополь и римские бани. Гид расскажет о жизни города, его истории и связанных с ним легендах.

У желающих будет свободное время для посещения бассейна Клеопатры — термального источника с тёплой минеральной водой и античными колоннами на дне. Считается, что вода здесь обладает омолаживающими свойствами.

После экскурсии предусмотрен обед в ресторане с блюдами турецкой кухни. Затем вы сможете немного отдохнуть и отправитесь в обратный путь.

Вы узнаете:

  • как появилось уникальное природное чудо Памуккале и почему его называют «хлопковым замком» Турции.
  • как термальные источники на протяжении тысячелетий формировали белоснежные травертины и почему это место находится под охраной ЮНЕСКО.
  • об истории древнего города Иераполис, который в античные времена был известным лечебным курортом Римской империи.
  • как здесь жили римляне, зачем люди приезжали к термальным источникам и какие легенды связаны с бассейном Клеопатры.
  • о культуре и традициях Турции, природных особенностях региона и причинах популярности Памуккале среди путешественников.

Примерный тайминг:

4:00–5:30 — сбор гостей из отелей
7:30 — остановка на завтрак
10:30 — прибытие в Памуккале
10:30–13:30 — прогулка по травертинам и экскурсия по Иераполису
13:30–14:30 — свободное время и посещение бассейна Клеопатры
15:00 — обед
16:00 — выезд обратно
20:00–21:30 — возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость включены:

  • трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • входной билет в Памуккале и древний Иераполис
  • обед в ресторане
  • страховка на время экскурсии

Оплачивается отдельно:

  • напитки во время обеда
  • завтрак по дороге (по желанию)
  • вход в бассейн Клеопатры — около 10–15 € с человека

Ограничения:
Экскурсия подходит для взрослых и детей. Маршрут включает пешие прогулки, поэтому рекомендуется базовая физическая активность. Людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата поездка может быть утомительной.

Транспорт:
Поездка проходит на туристическом автобусе с кондиционером. В зависимости от количества участников используются микроавтобусы или большие автобусы. Детские кресла предоставляются по запросу при бронировании.

ежедневно в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 12 лет€42
Стандартный€87
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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