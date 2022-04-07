Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.
В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья!
Что вас ждет в Парке приключений;
Water Mania – Водная мания
Hyper Coster Coaster – Гипер горки
Typhon Coster Coaster – Тайфун горки
Galeon – Галеон
Sky Fighter – Небесный истребитель
Family Coaster – Семейные качели
Finger Coaster – Виртуальные горки
Tagada – Тагада
Power Fall – Мощное падение
Up Town Loop – Спираль вверх-вниз
Twister – Твистер
Hurricane – Ураган
Family Swing – Семейная качеля
Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре
Round The World – По всему миру
Flying Carpet – Летящий-ковер
Sky Walker – Скайуолкер
Toddler – Для малышей
5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка
Street Games – Уличные игры
Аквапарк (Аквапарк)
Что вас ждет в Аквапарке;
Шоу дельфинов
Встреча с дельфином
Дельфин индивидуальный
Mythical journey – Мифическое путешествие
Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки
Penguin up close – Пингвин в близи
Windstream – Ветровой поток
Challenger – Бросающий вызов
Deep dive – Глубокое погружение
Space Rocket – Космическая ракета
Family floats – Семейные поплавки
Magicone – Магикон
Tower fall – Падение башни
Sea Voyager – Морской путешественник
Abyss – Бездно
Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны
Activity pool –Бассейн активности
Infinity pool – Пейзажный бассейн
Wild river – Дикая река
Float rider – Поплавковый гонщик
Jakuzi – Джакузи
Dolphin up close – Дельфин вблизи
Spray action – Распыляющее действие
Aqua tower – Аква башня
Kids play – Детские игры
Тайная Лагуна
Жду вас в Secret Lagoon;
Rocking waters – Качающиеся воды
Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ
My dive – Мое погружение
Turbolance – Турболанс
Aqua play – Аква-игра
Lazy floats – Ленивые поплавки
Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром
Challenger – Бросающий вызов
Starship – Звездолет
Rafting rapids – Рафтинг-пороги
Spray action – Распыляющее действие
Abyss – Бездна
Маша и Медведь
Другие Варианты
В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.