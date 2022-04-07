Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

The Land Of Legends в Анталии

Всплеск эмоций, адреналина и позитива - так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends

Групповая
Всплеск эмоций, адреналина и позитива – так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.

Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии
The Land Of Legends в Анталии

The Land Of Legends в Анталии

The Land Of Legends в Анталии известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.
В пределах тематического парка The Land Of Legends в Анталии вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Сиде, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends и наслаждаться часами веселья!
Что вас ждет в Парке приключений;
Water Mania – Водная мания
Hyper Coster Coaster – Гипер горки
Typhon Coster Coaster – Тайфун горки
Galeon – Галеон
Sky Fighter – Небесный истребитель
Family Coaster – Семейные качели
Finger Coaster – Виртуальные горки
Tagada – Тагада
Power Fall – Мощное падение
Up Town Loop – Спираль вверх-вниз
Twister – Твистер
Hurricane – Ураган
Family Swing – Семейная качеля
Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре
Round The World – По всему миру
Flying Carpet – Летящий-ковер
Sky Walker – Скайуолкер
Toddler – Для малышей
5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка
Street Games – Уличные игры
Аквапарк (Аквапарк)
Что вас ждет в Аквапарке;
Шоу дельфинов
Встреча с дельфином
Дельфин индивидуальный
Mythical journey – Мифическое путешествие
Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки
Penguin up close – Пингвин в близи
Windstream – Ветровой поток
Challenger – Бросающий вызов
Deep dive – Глубокое погружение
Space Rocket – Космическая ракета
Family floats – Семейные поплавки
Magicone – Магикон
Tower fall – Падение башни
Sea Voyager – Морской путешественник
Abyss – Бездно
Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны
Activity pool –Бассейн активности
Infinity pool – Пейзажный бассейн
Wild river – Дикая река
Float rider – Поплавковый гонщик
Jakuzi – Джакузи
Dolphin up close – Дельфин вблизи
Spray action – Распыляющее действие
Aqua tower – Аква башня
Kids play – Детские игры
Тайная Лагуна
Жду вас в Secret Lagoon;
Rocking waters – Качающиеся воды
Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ
My dive – Мое погружение
Turbolance – Турболанс
Aqua play – Аква-игра
Lazy floats – Ленивые поплавки
Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром
Challenger – Бросающий вызов
Starship – Звездолет
Rafting rapids – Рафтинг-пороги
Spray action – Распыляющее действие
Abyss – Бездна
Маша и Медведь

Другие Варианты

В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Входной билет в The Land of Legends Theme Park
  • Все горки и бассейны
  • Дельфин шоу
  • 5Д кино
  • Серфинг
  • Typhoon Coaster – один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки и во время экскурсии
  • Обед
  • Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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