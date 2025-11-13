Добро пожаловать в мир ярких впечатлений и водных развлечений — аквапарк Land of Legends ждёт вас! Здесь каждый найдет что-то по душе: от головокружительных горок до расслабляющих бассейнов, а магия шоу с дельфинами тронет даже самого сдержанного зрителя.
Это не просто парк, а настоящая страна чудес, где день пролетает в вихре веселья, смеха и настоящего детского восторга.
Описание экскурсииМир водных чудес и безудержного веселья Аквапарк Land of Legends — самый масштабный тематический комплекс Турции! Здесь на площади 120 000 м² вас ждут более 30 водных аттракционов: от симулятора рафтинга и бассейнов с искусственными волнами до зон отдыха с настоящим мальдивским песком. Вы сможете расслабиться в тени пальм, заняться снорклингом или отправиться в мини-подводное путешествие. Любителям острых ощущений понравится Typhoon Coaster — уникальная водная горка, где вас поднимут на высоту 50 метров, а затем с ветерком отпустят вниз на скорости до 100 км/ч. После всплеска эмоций — обед в одном из кафе и встреча с морскими артистами. Финальный аккорд дня — завораживающее шоу дельфинов и белуг. Вы увидите, на что способны эти невероятные создания, и сможете запечатлеть мгновение встречи на фото. Важная информация:
- С собой возьмите воду, купальник, полотенце, удобную лёгкую одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, немного наличных — для личных расходов.
- Некоторые дополнительные развлечения на территории комплекса доступны за отдельную плату.
- Детям до 3 лет не гарантируется отдельное место в автобусе (предоставляется при наличии свободных мест). Если вы хотите, чтобы у ребёнка было отдельное место, укажите возраст 4-12 лет при бронировании и оформите оплату соответственно.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Входной билет в The Land of Legends Theme Park
- Все горки и бассейны
- 7D кино
- Шоу дельфинов
- Шоу Маша и Медведь
- Typhoon Coaster
- Серфинг
- Страховка
Что не входит в цену
- Питание и напитки (оплачиваются отдельно)
- Сейф (по желанию, примерная стоимость - 10 TL)
- Некоторые дополнительные развлечения
- Любые личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- С собой возьмите воду, купальник, полотенце, удобную лёгкую одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, немного наличных - для личных расходов
- Некоторые дополнительные развлечения на территории комплекса доступны за отдельную плату
- Детям до 3 лет не гарантируется отдельное место в автобусе (предоставляется при наличии свободных мест). Если вы хотите, чтобы у ребёнка было отдельное место, укажите возраст 4-12 лет при бронировании и оформите оплату соответственно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
