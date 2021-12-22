Лавандовые поля в Турции (сезонно)

Лавандовые поля в Турции

Индивидуально
для 6 чел.
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
Лавандовые поля в Турции (сезонно)
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Мало кто сразу может поверить, что в Турции есть место, где цветут целые поля лаванды. Ну а почему нет?
В провинции Ыспарта, что в 150 км от Анталии, знают толк в выращивании красивых цветов - в самом городе повсюду растут розы, а вот на южном склоне гор около озера Бурдур - лаванда. Причём выращивают уже достаточно давно, а вот популярность среди туристов это место приобрело как раз совсем недавно. В двух небольших деревушках ежегодно в течение 3-4 недель, начиная с последней недели июня, лавандовые поля определяют ритм жизни местных фермеров. Саше, лукум, мёд, масла, мыло, парфюм - всё что можно сделать из лаванды тут можно купить))
Ну а самое главное, есть возможность сделать много красивых фото и увезти букетик лаванды с собой…

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

    + $25 трансфер из отеля в Кунду
    + $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере, Сиде
    + $25 посещение пещеры Инсую (самая большая в Турции)
    + $60 экскурсия по античному городу Сагалассос

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер из отеля в пределах Анталии
    Что не входит
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    • + $25 трансфер из отеля в Кунду
    • + $50 трансфер из отеля в Белеке, Кемере, Сиде
    • + $25 посещение пещеры Инсую (самая большая в Турции)
    • + $60 экскурсия по античному городу Сагалассос
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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    Вы сами выбираете дату и время

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