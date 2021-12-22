Мало кто сразу может поверить, что в Турции есть место, где цветут целые поля лаванды. Ну а почему нет?

В провинции Ыспарта, что в 150 км от Анталии, знают толк в выращивании красивых цветов - в самом городе повсюду растут розы, а вот на южном склоне гор около озера Бурдур - лаванда. Причём выращивают уже достаточно давно, а вот популярность среди туристов это место приобрело как раз совсем недавно. В двух небольших деревушках ежегодно в течение 3-4 недель, начиная с последней недели июня, лавандовые поля определяют ритм жизни местных фермеров. Саше, лукум, мёд, масла, мыло, парфюм - всё что можно сделать из лаванды тут можно купить))

Ну а самое главное, есть возможность сделать много красивых фото и увезти букетик лаванды с собой…

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