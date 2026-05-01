Отправляемся в древность — в Ликию, где история, религия и морские пейзажи соединяются в один маршрут. На нашем пути будет много интересного: Демре — город святого Николая, античная Мира с ликийскими гробницами, затонувший остров Кекова, до которого мы доберёмся на яхте, и, конечно, рассказы о загадках прошлого.

Описание экскурсии

Демре и церковь святого Николая. Вы посетите храм, связанный с жизнью святого Николая Чудотворца, и узнаете, как епископ из Ликии стал прообразом Санта-Клауса.

Древний город Мира. Поднимемся к знаменитым ликийским гробницам, высеченным прямо в скалах, и к античному театру со времён Ликийского союза.

Прогулка на яхте к Кекове. Пройдём по морю к руинам затонувшего города и поговорим о землетрясении, которое всему виной.

Вы узнаете:

кем на самом деле был святой Николай

почему ликийские гробницы строили высоко в скалах

как был устроен Ликийский союз

как море и землетрясения меняли судьбы городов древней Ликии

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Антальи

9:00 — остановка на завтрак

10:30–11:00 — прибытие в Демре, церковь святого Николая

12:00 — обед

13:00 — экскурсия по древнему городу Мира

14:00–16:30 — прогулка на яхте в районе Кековы

16:30 — выезд обратно

19:30–20:30 — возвращение в отели

Организационные детали