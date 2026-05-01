Отправляемся в древность — в Ликию, где история, религия и морские пейзажи соединяются в один маршрут.
На нашем пути будет много интересного: Демре — город святого Николая, античная Мира с ликийскими гробницами, затонувший остров Кекова, до которого мы доберёмся на яхте, и, конечно, рассказы о загадках прошлого.
Описание экскурсии
Демре и церковь святого Николая. Вы посетите храм, связанный с жизнью святого Николая Чудотворца, и узнаете, как епископ из Ликии стал прообразом Санта-Клауса.
Древний город Мира. Поднимемся к знаменитым ликийским гробницам, высеченным прямо в скалах, и к античному театру со времён Ликийского союза.
Прогулка на яхте к Кекове. Пройдём по морю к руинам затонувшего города и поговорим о землетрясении, которое всему виной.
Вы узнаете:
- кем на самом деле был святой Николай
- почему ликийские гробницы строили высоко в скалах
- как был устроен Ликийский союз
- как море и землетрясения меняли судьбы городов древней Ликии
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Антальи
9:00 — остановка на завтрак
10:30–11:00 — прибытие в Демре, церковь святого Николая
12:00 — обед
13:00 — экскурсия по древнему городу Мира
14:00–16:30 — прогулка на яхте в районе Кековы
16:30 — выезд обратно
19:30–20:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном транспорте — Mercedes Vito, Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter или аналогичном
- В стоимость входят: билеты в церковь святого Николая и древний город Мира, прогулка на яхте к Кекове и обед (курица, рис или булгур, салат)
- Дополнительно оплачиваются только напитки во время обеда
- Время выезда может немного меняться в зависимости от расположения вашего отеля
- С вами будет гид из нашей команды
в среду и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Анталье
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира.
