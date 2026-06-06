Стилизованный пиратский корабль, тёплое море, купание и развлечения на борту — всё для беззаботного дня в Анталье.
Вы увидите водопад Дюден со стороны моря, расслабитесь на палубе, сытно пообедаете и повеселитесь на пенной вечеринке.
Вы увидите водопад Дюден со стороны моря, расслабитесь на палубе, сытно пообедаете и повеселитесь на пенной вечеринке.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
8:00–9:00 — трансфер из отелей Антальи
9:30–10:00 — прибытие в порт и посадка на пиратский корабль
10:00 — выход в море и развлекательная программа
Вы увидите водопад Дюден с моря — один из самых впечатляющих природных символов региона.
Примете участие в развлекательной программе и пенной вечеринке.
Отдохнёте на палубе и насладитесь морскими пейзажами.
Пообедаете на борту.
Для детей и взрослых — анимация, игровые активности и пенная вечеринка.
15:30 — возвращение в порт
15:30–16:30 — обратная дорога в ваши отели
Организационные детали
- На борту есть зоны для отдыха, открытая палуба, места в тени и обеденная зона.
- Перед отправлением проводится инструктаж. Экипаж будет следить за безопасностью. На борту есть спасательные жилеты.
- В стоимость включено: трансфер, развлекательная программа, обед и безалкогольные напитки.
- Дополнительные расходы — по желанию: алкогольные напитки и мороженое.
- Возьмите с собой купальные принадлежности.
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку.
в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
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