Отдать швартовы! Впереди — живописное и весёлое приключение на стилизованной яхте. Вы искупаетесь в открытой воде у пляжа Лара и Дюденского водопада, срывающегося прямо в море.
Настроение создадут зажигательная музыка, игры и конкурсы от аниматоров, пенная дискотека прямо на палубе. Пиратский кодекс гласит: скуке здесь не место!
Настроение создадут зажигательная музыка, игры и конкурсы от аниматоров, пенная дискотека прямо на палубе. Пиратский кодекс гласит: скуке здесь не место!
Описание экскурсии
9:30-10:00 — встреча в марине, посадка на корабль, краткий инструктаж
10:00-14:30 — морская прогулка с развлекательной программой и обедом
За бортом проплывут средиземноморские просторы, скалистые берега, укромные бухты. Будет 2 часовые остановки для купания. На палубе для вас — диджей, анимация, лёгкие активности, пенная вечеринка. На обед подадут горячие блюда, пасту, салат, фрукты, безалкогольные напитки.
14:30-15:30 — возвращение в марину
Организационные детали
- В стоимость включены: морская прогулка, обед, шоу-программа
- Круиз пройдёт на корабле Grand Freedom с открытыми палубами для загара, зонами для развлечений и обеда
- Перед отправлением проводится инструктаж. За безопасностью следит экипаж, маршрут корректирует капитан с учётом погоды
- Из-за непогоды или ограничений береговой охраной выход в море может быть запрещён. В этом случае мы предложим перенести дату или отменить поездку
- Можем организовать прогулку на закате или ночью, подробности уточняйте в переписке
- С вами будет капитан из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лара
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Круиз на пиратском корабле у берегов Антальи»
-
20%
Групповая
Пиратский корабль «Гонстер» - тур из Анталии
Начало: Главный вход в отель. Место встречи с отелями в ра...
$36
$45 за человека
Групповая
до 24 чел.
Морская рыбалка в Белеке с обедом на борту - из Антальи
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
30 мая в 06:30
€69 за человека
Групповая
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
Морская прогулка с включённым трансфером, обедом и безалкогольными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Групповая
Пиратская яхта в Анталии: водопад Дюден, остров Сычан и пенная вечеринка
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
$45 за человека
€32 за человека