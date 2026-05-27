Отправляемся на один из самых живописных островов у побережья Турции. Белый песок, прозрачная вода и уединённые бухты создают ощущение, будто вы оказались на Мальдивах. Вас ждёт день без спешки: морская прогулка, купание и отдых в окружении природы.
Описание экскурсии
Дорога к морю (около 4 ч)
Рано утром (04:30–05:00) вас заберут из отеля и отвезут в порт Адрасан, откуда начнётся морское путешествие.
Прогулка на яхте вдоль побережья
Вы отправитесь к острову Сулуада, наслаждаясь видами скал, зелёных холмов и уединённых бухт.
Остров Сулуада (около 1 ч)
У вас будет время искупаться в кристально чистой воде, прогуляться по острову и сделать атмосферные фото.
Купание в бухтах
Во время обратного пути сделаем несколько остановок для купания в живописных местах.
Обед на борту
Вас ждёт обед с блюдами турецкой кухни — закуски, салаты и основное блюдо.
Возвращение в Анталью (около 4–5 ч)
Вы окажетесь в отеле в 19:30–20:00.
Организационные детали
- Трансфер — на автобусе с выездом из вашего отеля
- Обед включён в стоимость (курица, макароны, салаты)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€30
|Детский от 6 до 11 лет
|€22
|Детский от 0 до 5 лет (с местом)
|€15
|Детский от 0 до 5 лет (без места)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
