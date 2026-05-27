Отправляемся на один из самых живописных островов у побережья Турции. Белый песок, прозрачная вода и уединённые бухты создают ощущение, будто вы оказались на Мальдивах. Вас ждёт день без спешки: морская прогулка, купание и отдых в окружении природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Дорога к морю (около 4 ч)

Рано утром (04:30–05:00) вас заберут из отеля и отвезут в порт Адрасан, откуда начнётся морское путешествие.

Прогулка на яхте вдоль побережья

Вы отправитесь к острову Сулуада, наслаждаясь видами скал, зелёных холмов и уединённых бухт.

Остров Сулуада (около 1 ч)

У вас будет время искупаться в кристально чистой воде, прогуляться по острову и сделать атмосферные фото.

Купание в бухтах

Во время обратного пути сделаем несколько остановок для купания в живописных местах.

Обед на борту

Вас ждёт обед с блюдами турецкой кухни — закуски, салаты и основное блюдо.

Возвращение в Анталью (около 4–5 ч)

Вы окажетесь в отеле в 19:30–20:00.

Организационные детали