Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон

Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • Римский каменный мост Бегрюм (2 в нэ)
Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай. Река Кёпрючай, окруженная деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга.
Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.
Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. (Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».)
🚩 Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
🏁 Место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
  • Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • Общие надувные лодки и весла (на 10 персон)
  • Обед (курица, рис, салат).
 Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Обувь для рафтинга – 6 USD
  • Гидрокостюм (аренда) – 6 USD
  • Байдарка на двоих – 10 USD
  • Фото (бумажное) – 1 шт. - 5 USD, 3 шт. - 12 USD
  • Видео (на флешке) – 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Удобную одежду и обувь (подходящую для рафтинга), купальник или плавки, полотенце, сменную одежду
  • Солнцезащитный крем
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Время проведения: Ежедневно 07:30 – 08:30 трансфер в регионе
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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YoYo T.
YoYo T.
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