Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай. Река Кёпрючай, окруженная деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга.

Каньон образует долину между селами Боласан и Бешконак, которая простирается на 14 км, а глубина которой достигает 100 м. Сосновые, кипарисовые и кедровые деревья образуют экосистему региона. Сейчас в дикой природе встречаются чаще всего олени, горные козлы, медведи, лисы, волки, кролики и барсуки. Разные рукава реки Кёпрюлю полны форели.

Именно на этой горной реке, в каньоне Кёпрюлю всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 2-ю категорию сложности. (Вторая категория создана для любителей. В этом случае можно преодолеть прямолинейные пороги с чистыми и широкими проходами между камнями. Удастся повстречать «сливы» и «бочки».)