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мы жили в Текирова, далеко за Кемером и до Каньона доехали за 3-3,5 часа с учетом дальности расположения и подбора туристов по дороге.

В этом году мы жили в центре Анталии, от которой до каньона ехать максимум час. Но из-за того маршрута, который был построен организатором, мы ехали 3 часа в одну сторону и 2 часа обратно - потому что заезжали в Белек!!! (огромный крюк) чтобы забрать и потом отвезти людей. Максимально нерациональный маршрут и трата времени.

Более того, водитель был максимально странный - у него был какой то клочок бумаги перечнем тех, кого надо забрать, и он даже нормально не мог идентифицировать туристов (В тч и нас), которые едут на его автобусе. В нашем случае ему пришлось звонить в Спутник на моск. номер и дать мне трубку, чтобы мы поговорили с представителем Спутника. Англ. я владею. А вот представители компании рафтинга видимо нет.

На месте представитли компании Yo yo вели себя непрофессионально - в целом все очень плохо организовано, никто ничего не знает, обещают одно - получается другое.

Было несколько конкретных косяков:

1. По дороге водитель заехал не в тот отель и мы тупо простояли полчаса ожидая туристов, которые не вышли. Ну перепутал чуток - еще бы, в том клочке бумаги совсем не разобраться (ни имен, ни отелей, какие-то каракули типа места остановки).

2. По той же дороге мы заехали на якобы тех остановку на 10 мин, чтобы сходить в туалет и чтобы водитель поел. В итоге тупо простояли 40 минут.

3. Уже по приезду на место неясно было, где оставить свои вещи для переодевания - нам сказали оставить в автобусе (не нашем!), мы несколько раз переспросили и поспорили, правильно ли так делать - нам раздраженно ответили, что "он гид этого автобуса и он знает что делать". Ок, оставили. Вернулись после рафтинга. Что бы вы подумали? Наших вещей нет, никто ничего не знает. В итоге вещи нашлись - их кто-то вытащил из автобуса и они лежали на всеобщем обозрении, хз сколько времени, пока нас не было.

4. В самом начале рафтинга нам предложили какую-то полную ерунду - залезть в холодную воду, вставть там паровозиками (положив руки на плечи незнакомым людям) и так пройти "на камеру" - они это назчали "багги". Простите, но я вэтом не участвую. Мы отказались.

5. Было 3!!! остановки по дороге, первые две "бестолковые" - чтобы туристы купили воду и булки по цене в 20раз превышеющей их нормальную стоимость - обещали по 10 мин, в итоге выжидали по 30 мин. Последняя остановка должна была быть реально последней - обед, переодевание, дурацкий просмотр видео в теч 45 минут и по домам. Но нет, планы у них резко поменялись, и после обеда мы снова сели в лодки и поехали дальше.

6. Когда мы переоделись и выдержали пытку просмотра видео, все уехали, а наш водитель пропал. Мы долго спрашивали у организаторов, но они отмазывались и говорили, что скоро приедет. В итоге приехал, но позже.

Были и еще косяки, просто все сложно описать в одном отызве. Если коротко - то не берите рафтинг от этой компании, бывают рафтинги намного лучше.

Нас забрали в 8 утра, а привезли в 8 вечера. При этом факт. время спуска макс 1 - 1,5 часа. Вот и делайте свои выводы.