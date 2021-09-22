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Кёпрюлю Каньон 3 в 1: Багги • Рафтинг • Зиплайн

Каньон Кёпрюлю: лучшее место для сафари на багги, рафтинга и зиплайна в Анталии
Активный тур в национальном парке Кёпрюлю, объединяющий сафари на багги, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн.

Маршрут проходит по живописным природным локациям каньона и подходит для тех, кто хочет совместить движение, воду и яркие впечатления в одной программе.
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2 оценки
Кёпрюлю Каньон 3 в 1: Багги • Рафтинг • Зиплайн
Кёпрюлю Каньон 3 в 1: Багги • Рафтинг • Зиплайн
Кёпрюлю Каньон 3 в 1: Багги • Рафтинг • Зиплайн

Описание экскурсии

Активный тур в национальном парке Кёпрюлю, сочетающий сразу три вида приключений: сафари на багги, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн. Программа начинается с поездки на багги по лесным дорогам и живописным участкам каньона. Маршрут проходит вдоль реки и природных троп, позволяя почувствовать динамику и атмосферу настоящего сафари. Далее — рафтинг по горной реке Кёпрючай. Сплав проходит по официальной трассе национального парка с порогами лёгкой сложности и подходит даже для новичков. Во время маршрута предусмотрена остановка для отдыха, где при желании можно приобрести напитки и традиционные турецкие лепёшки гёзлеме. После первой части сплава группа прибывает на основную базу. Перед обедом проходит катание на зиплайне, затем — обед в ресторане у реки. После обеда сплав продолжается по оставшемуся участку маршрута до финиша. Тур сочетает активный отдых, природу каньона Кёпрюлю и несколько форматов развлечений в одной программе. Важная информация: Важно перед бронированием – Управление багги разрешено с 18 лет (дети могут ехать пассажирами) – Минимальный возраст для участия в рафтинге — рекомендуется с 5 лет – Это активный тур, не предполагающий исторической экскурсионной программы – Каньон Кёпрюлю расположен в удалённой природной зоне — рекомендуем заранее проверить расстояние от вашего отеля, чтобы понимать примерное время в дороге – Одежда и обувь во время программы намокают – Во время сафари на багги может быть пыльно – Зиплайн доступен при весе от 20 до 110 кг – Напитки и дополнительные расходы оплачиваются отдельно – Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий

Среда и пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю - горные пейзажи, сосновые леса и каньоны
  • Река Кёпрючай (древнее название Евримедон) - место исторического сражения 466 г. до н. э
  • Природные маршруты каньона - участки для багги сафари вдоль реки и лесных дорог
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 12 м х 250 м
  • Сафари на багги
  • Обед (курица, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
  • Напитки (1-6 €)
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте 7€)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте 11€)
  • Фото и видео 30€
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля
Завершение: После завершения программы трансфер доставит вас обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важно перед бронированием
  • Управление багги разрешено с 18 лет (дети могут ехать пассажирами)
  • Минимальный возраст для участия в рафтинге - рекомендуется с 5 лет
  • Это активный тур, не предполагающий исторической экскурсионной программы
  • Каньон Кёпрюлю расположен в удалённой природной зоне - рекомендуем заранее проверить расстояние от вашего отеля, чтобы понимать примерное время в дороге
  • Одежда и обувь во время программы намокают
  • Во время сафари на багги может быть пыльно
  • Зиплайн доступен при весе от 20 до 110 кг
  • Напитки и дополнительные расходы оплачиваются отдельно
  • Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
А
Экскурсия не понравилась от слова "совсем". При этом мне есть, с чем сравнивать - я ездила на рафтинг в том же каньоне ровно год назад (в сент 2020).
В прошлый раз
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мы жили в Текирова, далеко за Кемером и до Каньона доехали за 3-3,5 часа с учетом дальности расположения и подбора туристов по дороге.
В этом году мы жили в центре Анталии, от которой до каньона ехать максимум час. Но из-за того маршрута, который был построен организатором, мы ехали 3 часа в одну сторону и 2 часа обратно - потому что заезжали в Белек!!! (огромный крюк) чтобы забрать и потом отвезти людей. Максимально нерациональный маршрут и трата времени.
Более того, водитель был максимально странный - у него был какой то клочок бумаги перечнем тех, кого надо забрать, и он даже нормально не мог идентифицировать туристов (В тч и нас), которые едут на его автобусе. В нашем случае ему пришлось звонить в Спутник на моск. номер и дать мне трубку, чтобы мы поговорили с представителем Спутника. Англ. я владею. А вот представители компании рафтинга видимо нет.
На месте представитли компании Yo yo вели себя непрофессионально - в целом все очень плохо организовано, никто ничего не знает, обещают одно - получается другое.
Было несколько конкретных косяков:
1. По дороге водитель заехал не в тот отель и мы тупо простояли полчаса ожидая туристов, которые не вышли. Ну перепутал чуток - еще бы, в том клочке бумаги совсем не разобраться (ни имен, ни отелей, какие-то каракули типа места остановки).
2. По той же дороге мы заехали на якобы тех остановку на 10 мин, чтобы сходить в туалет и чтобы водитель поел. В итоге тупо простояли 40 минут.
3. Уже по приезду на место неясно было, где оставить свои вещи для переодевания - нам сказали оставить в автобусе (не нашем!), мы несколько раз переспросили и поспорили, правильно ли так делать - нам раздраженно ответили, что "он гид этого автобуса и он знает что делать". Ок, оставили. Вернулись после рафтинга. Что бы вы подумали? Наших вещей нет, никто ничего не знает. В итоге вещи нашлись - их кто-то вытащил из автобуса и они лежали на всеобщем обозрении, хз сколько времени, пока нас не было.
4. В самом начале рафтинга нам предложили какую-то полную ерунду - залезть в холодную воду, вставть там паровозиками (положив руки на плечи незнакомым людям) и так пройти "на камеру" - они это назчали "багги". Простите, но я вэтом не участвую. Мы отказались.
5. Было 3!!! остановки по дороге, первые две "бестолковые" - чтобы туристы купили воду и булки по цене в 20раз превышеющей их нормальную стоимость - обещали по 10 мин, в итоге выжидали по 30 мин. Последняя остановка должна была быть реально последней - обед, переодевание, дурацкий просмотр видео в теч 45 минут и по домам. Но нет, планы у них резко поменялись, и после обеда мы снова сели в лодки и поехали дальше.
6. Когда мы переоделись и выдержали пытку просмотра видео, все уехали, а наш водитель пропал. Мы долго спрашивали у организаторов, но они отмазывались и говорили, что скоро приедет. В итоге приехал, но позже.
Были и еще косяки, просто все сложно описать в одном отызве. Если коротко - то не берите рафтинг от этой компании, бывают рафтинги намного лучше.
Нас забрали в 8 утра, а привезли в 8 вечера. При этом факт. время спуска макс 1 - 1,5 часа. Вот и делайте свои выводы.

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А
Экскурсия не понравилась от слова "совсем". При этом мне есть, с чем сравнивать - я ездила на рафтинг в том же каньоне ровно год назад (в сент 2020).
В прошлый раз
читать дальшеуменьшить

мы жили в Текирова, далеко за Кемером и до Каньона доехали за 3-3,5 часа с учетом дальности расположения и подбора туристов по дороге.
В этом году мы жили в центре Анталии, от которой до каньона ехать максимум час. Но из-за того маршрута, который был построен организатором, мы ехали 3 часа в одну сторону и 2 часа обратно - потому что заезжали в Белек!!! (огромный крюк) чтобы забрать и потом отвезти людей. Максимально нерациональный маршрут и трата времени.
Более того, водитель был максимально странный - у него был какой то клочок бумаги перечнем тех, кого надо забрать, и он даже нормально не мог идентифицировать туристов (В тч и нас), которые едут на его автобусе. В нашем случае ему пришлось звонить в Спутник на моск. номер и дать мне трубку, чтобы мы поговорили с представителем Спутника. Англ. я владею. А вот представители компании рафтинга видимо нет.
На месте представитли компании Yo yo вели себя непрофессионально - в целом все очень плохо организовано, никто ничего не знает, обещают одно - получается другое.
Было несколько конкретных косяков:
1. По дороге водитель заехал не в тот отель и мы тупо простояли полчаса ожидая туристов, которые не вышли. Ну перепутал чуток - еще бы, в том клочке бумаги совсем не разобраться (ни имен, ни отелей, какие-то каракули типа места остановки).
2. По той же дороге мы заехали на якобы тех остановку на 10 мин, чтобы сходить в туалет и чтобы водитель поел. В итоге тупо простояли 40 минут.
3. Уже по приезду на место неясно было, где оставить свои вещи для переодевания - нам сказали оставить в автобусе (не нашем!), мы несколько раз переспросили и поспорили, правильно ли так делать - нам раздраженно ответили, что "он гид этого автобуса и он знает что делать". Ок, оставили. Вернулись после рафтинга. Что бы вы подумали? Наших вещей нет, никто ничего не знает. В итоге вещи нашлись - их кто-то вытащил из автобуса и они лежали на всеобщем обозрении, хз сколько времени, пока нас не было.
4. В самом начале рафтинга нам предложили какую-то полную ерунду - залезть в холодную воду, вставть там паровозиками (положив руки на плечи незнакомым людям) и так пройти "на камеру" - они это назчали "багги". Простите, но я вэтом не участвую. Мы отказались.
5. Было 3!!! остановки по дороге, первые две "бестолковые" - чтобы туристы купили воду и булки по цене в 20раз превышеющей их нормальную стоимость - обещали по 10 мин, в итоге выжидали по 30 мин. Последняя остановка должна была быть реально последней - обед, переодевание, дурацкий просмотр видео в теч 45 минут и по домам. Но нет, планы у них резко поменялись, и после обеда мы снова сели в лодки и поехали дальше.
6. Когда мы переоделись и выдержали пытку просмотра видео, все уехали, а наш водитель пропал. Мы долго спрашивали у организаторов, но они отмазывались и говорили, что скоро приедет. В итоге приехал, но позже.
Были и еще косяки, просто все сложно описать в одном отызве. Если коротко - то не берите рафтинг от этой компании, бывают рафтинги намного лучше.
Нас забрали в 8 утра, а привезли в 8 вечера. При этом факт. время спуска макс 1 - 1,5 часа. Вот и делайте свои выводы.

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