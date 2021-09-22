Активный тур в национальном парке Кёпрюлю, объединяющий сафари на багги, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн.
Маршрут проходит по живописным природным локациям каньона и подходит для тех, кто хочет совместить движение, воду и яркие впечатления в одной программе.
Маршрут проходит по живописным природным локациям каньона и подходит для тех, кто хочет совместить движение, воду и яркие впечатления в одной программе.
Описание экскурсииАктивный тур в национальном парке Кёпрюлю, сочетающий сразу три вида приключений: сафари на багги, рафтинг по реке Кёпрючай и зиплайн. Программа начинается с поездки на багги по лесным дорогам и живописным участкам каньона. Маршрут проходит вдоль реки и природных троп, позволяя почувствовать динамику и атмосферу настоящего сафари. Далее — рафтинг по горной реке Кёпрючай. Сплав проходит по официальной трассе национального парка с порогами лёгкой сложности и подходит даже для новичков. Во время маршрута предусмотрена остановка для отдыха, где при желании можно приобрести напитки и традиционные турецкие лепёшки гёзлеме. После первой части сплава группа прибывает на основную базу. Перед обедом проходит катание на зиплайне, затем — обед в ресторане у реки. После обеда сплав продолжается по оставшемуся участку маршрута до финиша. Тур сочетает активный отдых, природу каньона Кёпрюлю и несколько форматов развлечений в одной программе. Важная информация: Важно перед бронированием – Управление багги разрешено с 18 лет (дети могут ехать пассажирами) – Минимальный возраст для участия в рафтинге — рекомендуется с 5 лет – Это активный тур, не предполагающий исторической экскурсионной программы – Каньон Кёпрюлю расположен в удалённой природной зоне — рекомендуем заранее проверить расстояние от вашего отеля, чтобы понимать примерное время в дороге – Одежда и обувь во время программы намокают – Во время сафари на багги может быть пыльно – Зиплайн доступен при весе от 20 до 110 кг – Напитки и дополнительные расходы оплачиваются отдельно – Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий
Среда и пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - горные пейзажи, сосновые леса и каньоны
- Река Кёпрючай (древнее название Евримедон) - место исторического сражения 466 г. до н. э
- Природные маршруты каньона - участки для багги сафари вдоль реки и лесных дорог
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 12 м х 250 м
- Сафари на багги
- Обед (курица, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
- Напитки (1-6 €)
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте 7€)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте 11€)
- Фото и видео 30€
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отеля
Завершение: После завершения программы трансфер доставит вас обратно к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важно перед бронированием
- Управление багги разрешено с 18 лет (дети могут ехать пассажирами)
- Минимальный возраст для участия в рафтинге - рекомендуется с 5 лет
- Это активный тур, не предполагающий исторической экскурсионной программы
- Каньон Кёпрюлю расположен в удалённой природной зоне - рекомендуем заранее проверить расстояние от вашего отеля, чтобы понимать примерное время в дороге
- Одежда и обувь во время программы намокают
- Во время сафари на багги может быть пыльно
- Зиплайн доступен при весе от 20 до 110 кг
- Напитки и дополнительные расходы оплачиваются отдельно
- Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных и организационных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия не понравилась от слова "совсем". При этом мне есть, с чем сравнивать - я ездила на рафтинг в том же каньоне ровно год назад (в сент 2020).
В прошлый раз
В прошлый раз
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А
Экскурсия не понравилась от слова "совсем". При этом мне есть, с чем сравнивать - я ездила на рафтинг в том же каньоне ровно год назад (в сент 2020).
В прошлый раз
В прошлый раз
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Входит в следующие категории Антальи
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