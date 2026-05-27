Особенность этого приключения в том, что вы сами выбираете активности и уровень сложности.
Рафтинг, каньонинг, экстремальные маршруты или даже поездка с ночёвкой — можно подобрать вариант под свой темп и уровень подготовки.
Описание экскурсии
На выбор:
- классический рафтинг: 13 км по реке с порогами — подойдёт новичкам и тем, кто хочет активный, но комфортный формат
- каньонинг + рафтинг: перед сплавом пройдёте 2 км по каньону — прогулки, плавание, природные «горки» и древний римский мост
- экстремальный каньонинг: маршрут для опытных — прыжки со скал, бодисёрфинг, сильные течения и сложные участки
Формат с ночёвкой (2 дня)
В первый день — каньонинг и рафтинг, затем отдых в гостевом доме в горах. На второй — древний город Сельге и горная деревня.
Организационные детали
- В стоимость каждой программы (см. билеты ниже) включены снаряжение, инструктаж, страховка и обед
- Напитки, фотосъёмка и обувь для воды оплачиваются отдельно по желанию
- Требуется хорошая физическая форма
- Не подойдёт детям младше 5 лет, беременным и людям с противопоказаниями
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Рафтинг без трансфера
|€18
|Рафтинг с трансфером
|€20
|Каньонинг + Рафтинг с трансфером
|€39
|Экстремальный каньонинг с трансфером
|€110
|2 дня Рафтинг + Каньонинг с проживанием
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
