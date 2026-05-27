Рафтинг и каньонинг в каньоне Кёпрючай - с выбором формата (из Антальи)

Провести день (или два) в горах с адреналином
Особенность этого приключения в том, что вы сами выбираете активности и уровень сложности.

Рафтинг, каньонинг, экстремальные маршруты или даже поездка с ночёвкой — можно подобрать вариант под свой темп и уровень подготовки.
Описание экскурсии

На выбор:

  • классический рафтинг: 13 км по реке с порогами — подойдёт новичкам и тем, кто хочет активный, но комфортный формат
  • каньонинг + рафтинг: перед сплавом пройдёте 2 км по каньону — прогулки, плавание, природные «горки» и древний римский мост
  • экстремальный каньонинг: маршрут для опытных — прыжки со скал, бодисёрфинг, сильные течения и сложные участки

Формат с ночёвкой (2 дня)

В первый день — каньонинг и рафтинг, затем отдых в гостевом доме в горах. На второй — древний город Сельге и горная деревня.

Организационные детали

  • В стоимость каждой программы (см. билеты ниже) включены снаряжение, инструктаж, страховка и обед
  • Напитки, фотосъёмка и обувь для воды оплачиваются отдельно по желанию
  • Требуется хорошая физическая форма
  • Не подойдёт детям младше 5 лет, беременным и людям с противопоказаниями
  • С вами будет опытный инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Рафтинг без трансфера€18
Рафтинг с трансфером€20
Каньонинг + Рафтинг с трансфером€39
Экстремальный каньонинг с трансфером€110
2 дня Рафтинг + Каньонинг с проживанием€250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

