Рафтинг по каньону, сафари на багги или квадроциклах, зиплайн над рекой — вы сами выбираете формат приключения в Анталье. Можно объединить всё в одном ярком дне или остановиться на одной или двух активностях. А с нашей стороны — комфортный трансфер, сытный обед, инструктаж, адреналин и отличные пейзажи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рафтинг

Вы отправитесь по реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю — среди скал, сосен и бурной воды. Пороги добавят адреналина — но волноваться не стоит, перед стартом вы пройдёте подробный инструктаж и получите всё необходимое снаряжение.

Сафари на багги или квадроциклах

Выбирайте транспорт — и вперёд по бездорожью через пыльные тропы, горные пейзажи и деревни у подножия Тавра.

Зиплайн

Вы пролетите над живописными окрестностями и посмотрите на каньон с высоты — яркая точка насыщенного дня.

Примерный тайминг

~8:00–9:00 — трансфер из вашего отеля

10:30 — прибытие в базовый лагерь Каньон Кёпрюлю

11:00–12:30 — инструктаж по технике безопасности и сафари на багги или квадроциклах

12:30 — начало рафтинга по живописному 14-километровому маршруту с перерывами на купание и фотосессии

13:30 — обед на берегу реки

14:30 — сплав по реке или свободное время у воды

15:30 — спуск на зиплайне через реку в каньоне

16:30–18:00 — обратный путь в ваш отель

Организационные детали