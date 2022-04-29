Комбинированный активный тур в национальном парке Кёпрюлю: Off-Road сафари на багги или квадроциклах и рафтинг по реке Кёпрючай.
Маршрут сафари проходит по лесным дорогам и вдоль реки (около 10 км), а
Маршрут сафари проходит по лесным дорогам и вдоль реки (около 10 км), а
Описание экскурсии
Комбинированный активный тур в национальном парке Кёпрюлю, который объединяет сафари на багги или квадроциклах и рафтинг по реке Кёпрючай. Вся программа проходит на территории парка и подходит для участников без специальной подготовки. Первая часть программы — Off-Road сафари. По прибытии на базу проводится знакомство с инструктором и краткий инструктаж. Далее выезд на сафари-базу. Перед началом — обязательный тест-драйв: инструктор проверяет навыки управления, после чего группа отправляется на маршрут. Катание проходит по лесным дорогам и вдоль реки, протяжённость маршрута около 10 км. Продолжительность — около 30 минут, в зависимости от темпа группы. Важно: при бронировании выбирается тип техники — багги или квадроцикл. На месте замена не гарантируется из-за ограниченного количества техники. После сафари — переезд к старту рафтинга в районе Малого каньона. На берегу проводится инструктаж по технике безопасности и подготовка к сплаву. Рафтинг проходит по реке Кёпрючай на рафтах (10–12 человек с инструктором) или на двухместных каяках (по предварительному запросу при бронировании). Маршрут имеет 1–2 категорию сложности и подходит для новичков. Примерно через час после начала сплава предусмотрена остановка для отдыха. Здесь можно приобрести напитки и традиционные лепёшки. Далее сплав продолжается до основной базы. На базе — обед в ресторане у реки. Меню: куриный шашлык, булгур, макароны, свежие салаты, напитки не включены. Дополнительно доступен зиплайн (не включён в стоимость). Его можно заказать заранее или принять решение на месте и оплатить отдельно. Это позволяет не переплачивать тем, кто не планирует участие в данной активности. Тур проходит полностью в национальном парке Кёпрюлю. Это сочетание природы, умеренного экстрима и активного отдыха в течение одного дня. Важная информация:
Тур на полный день: выезд утром (примерно с 08:00), возвращение вечером (в зависимости от региона проживания) — Водитель багги или квадроцикла должен быть старше 18 лет — Рафтинг подходит для новичков, но важно учитывать общее состояние здоровья — При наличии противопоказаний или серьёзных проблем со здоровьем участие в рафтинге не рекомендуется — Если вы не уверены по состоянию здоровья — лучше проконсультироваться заранее — Маршрут рафтинга проходит по горной реке с порогами лёгкой сложности (1–2 категория) — Сафари и рафтинг проходят в природной зоне, возможна пыль, вода и активное движение Что взять с собой — Обувь для воды (не шлёпанцы) — Купальник и полотенце — Сменную сухую одежду — Крем от солнца, головной убор — Воду и наличные.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю - живописные горные пейзажи, сосновые леса и каньоны
- Река Кёпрючай - место проведения рафтинга с кристально чистой горной водой
- Малый каньон - стартовая точка рафтинга
- Лесные маршруты и прибрежные зоны реки - часть Off-Road сафари на багги или квадроциклах
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, весло)
- Рафтинг по реке Кёпрючай
- Off-Road сафари (багги или квадроциклы - в зависимости от выбранного тарифа)
- Обед
- Обед на базе у реки (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
- Напитки
- Аренда гидрокостюма (опционально, 7 €)
- Обувь для рафтинга (опционально, можно приобрести на месте, 10 €)
- Видео (опционально, ~25 €)
- Очки и банданы для сафари
- Зиплайн (по желанию, оплачивается на месте, 5 €)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: Возвращение к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Тур на полный день: выезд утром (примерно с 08:00), возвращение вечером (в зависимости от региона проживания)
- Водитель багги или квадроцикла должен быть старше 18 лет
- Рафтинг подходит для новичков, но важно учитывать общее состояние здоровья
- При наличии противопоказаний или серьёзных проблем со здоровьем участие в рафтинге не рекомендуется
- Если вы не уверены по состоянию здоровья - лучше проконсультироваться заранее
- Маршрут рафтинга проходит по горной реке с порогами лёгкой сложности (1-2 категория)
- Сафари и рафтинг проходят в природной зоне, возможна пыль, вода и активное движение
- Что взять с собой
- Обувь для воды (не шлёпанцы)
- Купальник и полотенце
- Сменную сухую одежду
- Крем от солнца, головной убор
- Воду и наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все супер👍Спасибо!
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А
Все супер👍Спасибо!
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А
Ждал водителя больше 20 минут, в итоге отошёл ровно на пять минут, водитель подъехал и решил уехать без меня. Деньги не вернули.
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А
Ждал водителя больше 20 минут, в итоге отошёл ровно на пять минут, водитель подъехал и решил уехать без меня. Деньги не вернули.
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Входит в следующие категории Антальи
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