Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай - один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. 12 -ти км сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями. В этом туре объединены Quad Safari или Сафари на Квадроциклах и Рафтинг.
Цены на экскурсию
Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок 07-12
$25
Ребенок до 7 лет
$10
Ответы на вопросы
Что входит
️Сафари на квадроциклах
️Рафтинг
️Гид-инструктор
️Обед
️Трансфер
️Страховка
️Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
️Напитки
️Тапочки для рафтинга
️Видео и Фото
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.