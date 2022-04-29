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Рафтинг и Off-Road Safari в Кёпрюлю (квадроциклы или багги)

Анталийские каньоны: рафтинг и сафари на квадроциклах для любителей экстрима
Комбинированный активный тур в национальном парке Кёпрюлю: Off-Road сафари на багги или квадроциклах и рафтинг по реке Кёпрючай.

Маршрут сафари проходит по лесным дорогам и вдоль реки (около 10 км), а
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затем — сплав по горной реке с лёгкими порогами, подходящий даже для новичков. В программе — инструктаж, сопровождение инструкторов и обед на базе у реки. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить природу и активный отдых за один день

3
4 отзыва
Рафтинг и Off-Road Safari в Кёпрюлю (квадроциклы или багги)
Рафтинг и Off-Road Safari в Кёпрюлю (квадроциклы или багги)
Рафтинг и Off-Road Safari в Кёпрюлю (квадроциклы или багги)

Описание экскурсии

Комбинированный активный тур в национальном парке Кёпрюлю, который объединяет сафари на багги или квадроциклах и рафтинг по реке Кёпрючай. Вся программа проходит на территории парка и подходит для участников без специальной подготовки. Первая часть программы — Off-Road сафари. По прибытии на базу проводится знакомство с инструктором и краткий инструктаж. Далее выезд на сафари-базу. Перед началом — обязательный тест-драйв: инструктор проверяет навыки управления, после чего группа отправляется на маршрут. Катание проходит по лесным дорогам и вдоль реки, протяжённость маршрута около 10 км. Продолжительность — около 30 минут, в зависимости от темпа группы. Важно: при бронировании выбирается тип техники — багги или квадроцикл. На месте замена не гарантируется из-за ограниченного количества техники. После сафари — переезд к старту рафтинга в районе Малого каньона. На берегу проводится инструктаж по технике безопасности и подготовка к сплаву. Рафтинг проходит по реке Кёпрючай на рафтах (10–12 человек с инструктором) или на двухместных каяках (по предварительному запросу при бронировании). Маршрут имеет 1–2 категорию сложности и подходит для новичков. Примерно через час после начала сплава предусмотрена остановка для отдыха. Здесь можно приобрести напитки и традиционные лепёшки. Далее сплав продолжается до основной базы. На базе — обед в ресторане у реки. Меню: куриный шашлык, булгур, макароны, свежие салаты, напитки не включены. Дополнительно доступен зиплайн (не включён в стоимость). Его можно заказать заранее или принять решение на месте и оплатить отдельно. Это позволяет не переплачивать тем, кто не планирует участие в данной активности. Тур проходит полностью в национальном парке Кёпрюлю. Это сочетание природы, умеренного экстрима и активного отдыха в течение одного дня. Важная информация:
Тур на полный день: выезд утром (примерно с 08:00), возвращение вечером (в зависимости от региона проживания) — Водитель багги или квадроцикла должен быть старше 18 лет — Рафтинг подходит для новичков, но важно учитывать общее состояние здоровья — При наличии противопоказаний или серьёзных проблем со здоровьем участие в рафтинге не рекомендуется — Если вы не уверены по состоянию здоровья — лучше проконсультироваться заранее — Маршрут рафтинга проходит по горной реке с порогами лёгкой сложности (1–2 категория) — Сафари и рафтинг проходят в природной зоне, возможна пыль, вода и активное движение Что взять с собой — Обувь для воды (не шлёпанцы) — Купальник и полотенце — Сменную сухую одежду — Крем от солнца, головной убор — Воду и наличные.

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю - живописные горные пейзажи, сосновые леса и каньоны
  • Река Кёпрючай - место проведения рафтинга с кристально чистой горной водой
  • Малый каньон - стартовая точка рафтинга
  • Лесные маршруты и прибрежные зоны реки - часть Off-Road сафари на багги или квадроциклах
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Снаряжение для рафтинга (каска, спасательный жилет, весло)
  • Рафтинг по реке Кёпрючай
  • Off-Road сафари (багги или квадроциклы - в зависимости от выбранного тарифа)
  • Обед
  • Обед на базе у реки (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Аренда гидрокостюма (опционально, 7 €)
  • Обувь для рафтинга (опционально, можно приобрести на месте, 10 €)
  • Видео (опционально, ~25 €)
  • Очки и банданы для сафари
  • Зиплайн (по желанию, оплачивается на месте, 5 €)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: Возвращение к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Тур на полный день: выезд утром (примерно с 08:00), возвращение вечером (в зависимости от региона проживания)
  • Водитель багги или квадроцикла должен быть старше 18 лет
  • Рафтинг подходит для новичков, но важно учитывать общее состояние здоровья
  • При наличии противопоказаний или серьёзных проблем со здоровьем участие в рафтинге не рекомендуется
  • Если вы не уверены по состоянию здоровья - лучше проконсультироваться заранее
  • Маршрут рафтинга проходит по горной реке с порогами лёгкой сложности (1-2 категория)
  • Сафари и рафтинг проходят в природной зоне, возможна пыль, вода и активное движение
  • Что взять с собой
  • Обувь для воды (не шлёпанцы)
  • Купальник и полотенце
  • Сменную сухую одежду
  • Крем от солнца, головной убор
  • Воду и наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
2
А
Все супер👍Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все супер👍Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ждал водителя больше 20 минут, в итоге отошёл ровно на пять минут, водитель подъехал и решил уехать без меня. Деньги не вернули.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ждал водителя больше 20 минут, в итоге отошёл ровно на пять минут, водитель подъехал и решил уехать без меня. Деньги не вернули.
Вам был полезен этот отзыв?

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