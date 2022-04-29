Комбинированный активный тур в национальном парке Кёпрюлю, который объединяет сафари на багги или квадроциклах и рафтинг по реке Кёпрючай. Вся программа проходит на территории парка и подходит для участников без специальной подготовки. Первая часть программы — Off-Road сафари. По прибытии на базу проводится знакомство с инструктором и краткий инструктаж. Далее выезд на сафари-базу. Перед началом — обязательный тест-драйв: инструктор проверяет навыки управления, после чего группа отправляется на маршрут. Катание проходит по лесным дорогам и вдоль реки, протяжённость маршрута около 10 км. Продолжительность — около 30 минут, в зависимости от темпа группы. Важно: при бронировании выбирается тип техники — багги или квадроцикл. На месте замена не гарантируется из-за ограниченного количества техники. После сафари — переезд к старту рафтинга в районе Малого каньона. На берегу проводится инструктаж по технике безопасности и подготовка к сплаву. Рафтинг проходит по реке Кёпрючай на рафтах (10–12 человек с инструктором) или на двухместных каяках (по предварительному запросу при бронировании). Маршрут имеет 1–2 категорию сложности и подходит для новичков. Примерно через час после начала сплава предусмотрена остановка для отдыха. Здесь можно приобрести напитки и традиционные лепёшки. Далее сплав продолжается до основной базы. На базе — обед в ресторане у реки. Меню: куриный шашлык, булгур, макароны, свежие салаты, напитки не включены. Дополнительно доступен зиплайн (не включён в стоимость). Его можно заказать заранее или принять решение на месте и оплатить отдельно. Это позволяет не переплачивать тем, кто не планирует участие в данной активности. Тур проходит полностью в национальном парке Кёпрюлю. Это сочетание природы, умеренного экстрима и активного отдыха в течение одного дня. Важная информация:

Тур на полный день: выезд утром (примерно с 08:00), возвращение вечером (в зависимости от региона проживания) — Водитель багги или квадроцикла должен быть старше 18 лет — Рафтинг подходит для новичков, но важно учитывать общее состояние здоровья — При наличии противопоказаний или серьёзных проблем со здоровьем участие в рафтинге не рекомендуется — Если вы не уверены по состоянию здоровья — лучше проконсультироваться заранее — Маршрут рафтинга проходит по горной реке с порогами лёгкой сложности (1–2 категория) — Сафари и рафтинг проходят в природной зоне, возможна пыль, вода и активное движение Что взять с собой — Обувь для воды (не шлёпанцы) — Купальник и полотенце — Сменную сухую одежду — Крем от солнца, головной убор — Воду и наличные.