Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай - один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. 12 -ти км сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями. В этом туре объединены Quad Safari или Сафари на Квадроциклах и Рафтинг.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок 07-12
$25
Ребенок до 7 лет
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • ️Сафари на квадроциклах
  • ️Рафтинг
  • ️Гид-инструктор
  • ️Обед
  • ️Трансфер
  • ️Страховка
  • ️Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • ️Напитки
  • ️Тапочки для рафтинга
  • ️Видео и Фото
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 17:00

YoYo T.
YoYo T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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