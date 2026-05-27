Мои заказы

Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Антальи

Приключение среди скал и прозрачной воды
Каньон Кёпрюлю — одно из самых живописных мест для активного отдыха в Турции.

Вы проведёте день среди скал, сосновых лесов и прозрачной горной воды: отправитесь на рафтинг по реке Кёпрючай, а при желании добавите каньонинг — прогулку по каменным проходам. А яркие эмоции — обязательная составляющая программы!
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Антальи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Антальи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Антальи

Описание экскурсии

Выбирайте свой формат — только рафтинг или каньонинг и рафтинг.

Рафтинг

  • 13-километровый сплав по реке Кёпрючай с 12 порогами
  • Остановки для купания и отдыха
  • Маршрут подойдёт даже новичкам

Каньонинг и рафтинг

  • 2-километровое путешествие по каменным проходам каньона
  • Водные горки, купание и римский мост, которому около 2000 лет
  • Сплав по реке Кёпрючай

Примерный тайминг

  • 8:00–9:00 — выезд (при выборе нужного билета) из вашего отеля
  • Переезд к каньону Кёпрюлю — ~1,5–2,5 ч
  • Прибытие на базу, инструктаж, получение снаряжения — ~30–45 мин
  • Каньонинг (при выборе нужного билета) — ~1,5–2 ч
  • Рафтинг — ~1,5–2 ч
  • Обед на базе (при выборе нужного билета) — ~1–1,5 ч
  • Отдых и дополнительные активности — ~30–60 мин
  • Обратная дорога — ~1,5–2,5 ч

Организационные детали

  • В стоимость включено (в зависимости от билета): трансфер на комфортабельном автобусе, инструктаж и сопровождение инструкторов на всём маршруте, аренда снаряжения, страховка, обед
  • Дополнительные расходы: напитки во время обеда, специальная обувь для рафтинга — её можно купить на базе (цены уточняйте)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Рафтинг с самостоятельным прибытием (только точка встречи)€17
Рафтинг с трансфером из отеля и обедом€20
Комбо: каньонинг и рафтинг с трансфером и обедом€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или в Манавгате
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
читать дальшеуменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Антальи»

Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
Багги
12 часов
13 отзывов
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€55 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
11 часов
13 отзывов
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€40 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
На лодке
Сплавы и рафтинг
10 часов
7 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€22 за человека
Рафтинг из Анталии - приключение с адреналином
На автобусе
Сплавы и рафтинг
12 часов
-
41%
1 отзыв
Групповая
Рафтинг из Анталии - приключение с адреналином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20$34 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€17 за человека