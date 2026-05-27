Каньон Кёпрюлю — одно из самых живописных мест для активного отдыха в Турции.
Вы проведёте день среди скал, сосновых лесов и прозрачной горной воды: отправитесь на рафтинг по реке Кёпрючай, а при желании добавите каньонинг — прогулку по каменным проходам. А яркие эмоции — обязательная составляющая программы!
Описание экскурсии
Выбирайте свой формат — только рафтинг или каньонинг и рафтинг.
Рафтинг
- 13-километровый сплав по реке Кёпрючай с 12 порогами
- Остановки для купания и отдыха
- Маршрут подойдёт даже новичкам
Каньонинг и рафтинг
- 2-километровое путешествие по каменным проходам каньона
- Водные горки, купание и римский мост, которому около 2000 лет
- Сплав по реке Кёпрючай
Примерный тайминг
- 8:00–9:00 — выезд (при выборе нужного билета) из вашего отеля
- Переезд к каньону Кёпрюлю — ~1,5–2,5 ч
- Прибытие на базу, инструктаж, получение снаряжения — ~30–45 мин
- Каньонинг (при выборе нужного билета) — ~1,5–2 ч
- Рафтинг — ~1,5–2 ч
- Обед на базе (при выборе нужного билета) — ~1–1,5 ч
- Отдых и дополнительные активности — ~30–60 мин
- Обратная дорога — ~1,5–2,5 ч
Организационные детали
- В стоимость включено (в зависимости от билета): трансфер на комфортабельном автобусе, инструктаж и сопровождение инструкторов на всём маршруте, аренда снаряжения, страховка, обед
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда, специальная обувь для рафтинга — её можно купить на базе (цены уточняйте)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Рафтинг с самостоятельным прибытием (только точка встречи)
|€17
|Рафтинг с трансфером из отеля и обедом
|€20
|Комбо: каньонинг и рафтинг с трансфером и обедом
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или в Манавгате
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
