Хотели бы вы хоть разок оказаться на приёме во дворце султана Сулеймана? Для этого не нужна машина времени.
В старинном особняке Калеичи вас встретят так, как принимали важных посетителей во дворце Топкапы: с особым церемониалом, немыми стражами и омовением рук розовой водой.
Сам ужин пройдёт в аутентичной атмосфере Великолепного века — с его дворцовым этикетом и блюдами, приготовленными по историческим рецептам.
В старинном особняке Калеичи вас встретят так, как принимали важных посетителей во дворце Топкапы: с особым церемониалом, немыми стражами и омовением рук розовой водой.
Сам ужин пройдёт в аутентичной атмосфере Великолепного века — с его дворцовым этикетом и блюдами, приготовленными по историческим рецептам.
Описание экскурсии
Ужин будет проходить в особняке 19 века в районе Калеичи. При встрече вам предложат омовение рук розовой водой и угостят сырами, фруктами и щербетами по рецептам дворца Топкапы.
За столом — пять перемен блюд по восстановленным историческим рецептам. Эти кушанья не подают в обычных ресторанах Антальи. Вас ждут редкие вкусы, старинные сочетания специй, дворцовая подача и ощущение настоящего путешествия во времени.
Вы попробуете миндальную чорбу, три вида мезе, курицу мутанджана, баранину с ич-пилавом и айву с каймаком на десерт.
В течение вечера вы познакомитесь с культурой османского дворца, узнаете о традициях приёма гостей, правилах поведения за столом, символике блюд и роли кухни в жизни султанского двора.
Выясните:
- почему гостей заставляли ждать перед ужином в полной тишине
- какие блюда готовили только для султана
- почему повара дворца боялись одной слипшейся рисинки
- зачем султану нужен был человек, который пробовал сыр раньше него
- как еда помогала управлять империей от Балкан до Египта
Организационные детали
- В стоимость включены все блюда, закуски и безалкогольные напитки. Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно
- Просим заранее сообщить о пищевых аллергиях и важных ограничениях в питании
- За дополнительную плату возможен трансфер — детали в переписке
- Дети младше 12 лет не допускаются, так как формат вечера предполагает длительное историческое погружение, ритуалы и соблюдение атмосферы
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
в среду в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мелек — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — агентство авторских путешествий по Турции. 15 лет создаём маршруты со смыслом: паломнические поездки, туры по раннему христианству, Византии, истории христиан во времена Османской империи, а также этнические туры,
Входит в следующие категории Антальи
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