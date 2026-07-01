Хотели бы вы хоть разок оказаться на приёме во дворце султана Сулеймана? Для этого не нужна машина времени. В старинном особняке Калеичи вас встретят так, как принимали важных посетителей во дворце Топкапы: с особым церемониалом, немыми стражами и омовением рук розовой водой. Сам ужин пройдёт в аутентичной атмосфере Великолепного века — с его дворцовым этикетом и блюдами, приготовленными по историческим рецептам.

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Описание экскурсии

Ужин будет проходить в особняке 19 века в районе Калеичи. При встрече вам предложат омовение рук розовой водой и угостят сырами, фруктами и щербетами по рецептам дворца Топкапы.

За столом — пять перемен блюд по восстановленным историческим рецептам. Эти кушанья не подают в обычных ресторанах Антальи. Вас ждут редкие вкусы, старинные сочетания специй, дворцовая подача и ощущение настоящего путешествия во времени.

Вы попробуете миндальную чорбу, три вида мезе, курицу мутанджана, баранину с ич-пилавом и айву с каймаком на десерт.

В течение вечера вы познакомитесь с культурой османского дворца, узнаете о традициях приёма гостей, правилах поведения за столом, символике блюд и роли кухни в жизни султанского двора.

Выясните:

почему гостей заставляли ждать перед ужином в полной тишине

какие блюда готовили только для султана

почему повара дворца боялись одной слипшейся рисинки

зачем султану нужен был человек, который пробовал сыр раньше него

как еда помогала управлять империей от Балкан до Египта

Организационные детали