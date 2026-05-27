Турецкий Гранд-Каньон на джипах - из Антальи

Сафари по горам, древние города и захватывающие виды
Отправьтесь в захватывающее джип-сафари по горам Турции! Вас ждут горные дороги, смотровые площадки, каньон Тазы, древний античный город Сельге и долина камней Адам Кайлар. Это активная и зрелищная поездка для тех, кто любит природу, горы и эффектные панорамы.
Описание экскурсии

7:45–9:20 — сбор и трансфер по Анталье

Переезд на микроавтобусах к каньону Тазы.

11:00 — Тазы — турецкий Гранд-Каньон

  • Захватывающие виды на сотни метров вниз
  • Река Кёпрючай и скалы, формировавшиеся тысячелетиями
  • Эффектные фото в живописных природных декорациях

13:30 — обед

Лёгкий перекус и отдых на свежем воздухе.

15:00 — долина Адам Кайлар и античный театр Сельге

  • Скальные образования причудливых форм
  • Римский мост на территории древнего города
  • Истории о культуре региона

17:30 — возвращение в Анталью

Организационные детали

  • Поедем на Mercedes Sprinter/Vito или Volkswagen Transporter
  • Программа 5+
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в каньон — $2 за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира. Мы не просто водим по достопримечательностям — мы
погружаем в атмосферу. Наши экскурсии построены так, чтобы за один день вы не только увидели главные символы города, но и прочувствовали его ритм, запахи, шум улиц, тайные уголки и настоящую турецкую доброту. Наша команда — это профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Каждый маршрут выверен, каждый рассказ — живой, с искрой. И главное — с нами всегда тепло, безопасно и по-настоящему интересно.

