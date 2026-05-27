Отправьтесь в захватывающее джип-сафари по горам Турции! Вас ждут горные дороги, смотровые площадки, каньон Тазы, древний античный город Сельге и долина камней Адам Кайлар. Это активная и зрелищная поездка для тех, кто любит природу, горы и эффектные панорамы.
Описание экскурсии
7:45–9:20 — сбор и трансфер по Анталье
Переезд на микроавтобусах к каньону Тазы.
11:00 — Тазы — турецкий Гранд-Каньон
- Захватывающие виды на сотни метров вниз
- Река Кёпрючай и скалы, формировавшиеся тысячелетиями
- Эффектные фото в живописных природных декорациях
13:30 — обед
Лёгкий перекус и отдых на свежем воздухе.
15:00 — долина Адам Кайлар и античный театр Сельге
- Скальные образования причудливых форм
- Римский мост на территории древнего города
- Истории о культуре региона
17:30 — возвращение в Анталью
Организационные детали
- Поедем на Mercedes Sprinter/Vito или Volkswagen Transporter
- Программа 5+
- Отдельно оплачиваются входные билеты в каньон — $2 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Я представляю уютную турфирму с душой — мы уже несколько лет с любовью показываем Стамбул и другие уголки Турции путешественникам со всего мира. Мы не просто водим по достопримечательностям — мы
