Что вас ждет?

Мы увидим главные достопримечательности Антальи — минарет Йивли и ворота императора Адриана. Посетим уникальную мечеть с церковной колокольней и фресками ангелов, а также часть дворцового комплекса, где сохранились усыпальницы, медресе, старинная мечеть и ложа дервишей.

Во время прогулки вы узнаете, почему сыновья султанов не желали править этим городом и почему внезапно опустел греческий квартал. Гуляя по пристани, вы сделаете шикарные фотографии и услышите историю о затонувшем корабле, который до сих пор покоится на дне у входа в порт.