Прогулка по Старому Городу

Анталия - старинный город на берегу Средиземного моря

5
11 отзывов
Анталия — старинный город на берегу Средиземного моря.

Город появился еще до нашей эры.

Здесь располагались Римская и Византийская империя.

Это и предопределило облик современной Анталии.

В старом городе вы можете увидеть достопримечательности разных периодов.

Со мной вы прогуляетесь по улочкам района Калеичи и увидите ворота Адриана, насладитесь терпким турецким кофе и миксом из фруктов.
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу
Прогулка по Старому Городу

Что вы увидите 🤩

  • Ворота Адриана
  • Мечеть Алааддина Кейкубата
  • Часовая башня
  • минарет Йивли
  • Старый порт, Башня Хыдырлык
  • смотровая плошадка.
Что вас ждет?
Мы увидим главные достопримечательности Антальи — минарет Йивли и ворота императора Адриана. Посетим уникальную мечеть с церковной колокольней и фресками ангелов, а также часть дворцового комплекса, где сохранились усыпальницы, медресе, старинная мечеть и ложа дервишей.
Во время прогулки вы узнаете, почему сыновья султанов не желали править этим городом и почему внезапно опустел греческий квартал. Гуляя по пристани, вы сделаете шикарные фотографии и услышите историю о затонувшем корабле, который до сих пор покоится на дне у входа в порт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Угощения и все
  • что понравилось во время прогулки
  • каждый оплачивает сам.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ворота Адриана
Завершение: площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-пт. 8.00-11.00 чч.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Пн-пт. 8.00-11.00 чч.

Elena Y.
Elena Y.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные📜История и культура#Старый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Анталии

По старинным улочкам Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.6
49
98
за 1-4 чел.
По старинным улочкам Антальи
Уловить атмосферу Старого города и подметить колоритные детали на дружеской прогулке
Сказочный город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
$130
за 1-7 чел.
Сказочный город Калеичи
Анталья - один из крупных курортов Турции
по договорённости, кроме понедельника
Старый город Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
2ч 30м
147
125
за 1-5 чел.
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
Анталия с историком
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
150
за 1-4 чел.
Анталия с историком
Прогуляться по старому городу, увидеть Дюденский водопад и прочувствовать колорит турецкой Ривьеры
Анталья старинная и современная
Индивидуальная экскурсия
137
за 1-4 чел.
Анталья старинная и современная
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Фотопрогулка по старой Анталье
Индивидуальная фото-прогулка
5
2
1ч 30м
130
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки
Анталья — больше, чем курорт
2.5
2
35
за 1 чел.
Анталья — больше, чем курорт
Групповая автобусная экскурсия для знакомства с городом между морем и горами
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Старый город Анталии
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1-6 чел.
Старый город Анталии
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
7
2ч 30м
116
105
за 1-4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
5
19
122
за 1-4 чел.
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Из Антальи — в старинный Сиде!
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
340
за 1-6 чел.
Из Антальи — в старинный Сиде!
Погулять по руинам античного города, полюбоваться водопадом Манавгат и посетить мечеть Кулийе
Обзорная экскурсия по Анталии
4.5
14
$40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30

Elena Y. проводит ещё 1 экскурсию

Ликийская тропа (однодневный тур)
Индивидуальный тур
5
4
10ч
$200
за 1-4 чел.
Ликийская тропа (однодневный тур)
Ликийская тропа - самый живописный туристический маршрут, который проходит по полуострову Текке
Пн-пт, по предварительному бронированию. Ранний выезд.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷