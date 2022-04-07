Я познакомлю Вас со Старой Анталией и современным городом. Прогулка является обзорной и в переписке перед личным знакомством мы можем подробно обсудить, что Вы желаете посмотреть. Например: 1) Обзорная прогулка с помощью Канатной дороги, тур. трамвайчик, рассказ о современной Анталии. 2) Посещение Кале Ичи: топ-достопримечательностей (крепостная стена, ворота Хадриана, 2 знаменитых минарета, мечети, церкви,бани, мощеные улочки, башни,мозаика,древние гробницы). Есть дополнительные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Что не входит
Дополнительно оплачивается питание
напитки
проезд и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Deniz, Konyaaltı Cd. , 07050 Muratpaşa / Antalya
Завершение: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa / Antalya
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Прогулка является дружеской
индивидуальной. Она НЕ является стандартизированным экскурсионным мероприятием. Маршрут может меняться с зависимости от пожеланий. Если желаете зайти в мечеть
то
возьмите с собой платок (для женщин)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день
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