Я познакомлю Вас со Старой Анталией и современным городом. Прогулка является обзорной и в переписке перед личным знакомством мы можем подробно обсудить, что Вы желаете посмотреть. Например: 1) Обзорная прогулка с помощью Канатной дороги, тур. трамвайчик, рассказ о современной Анталии. 2) Посещение Кале Ичи: топ-достопримечательностей (крепостная стена, ворота Хадриана, 2 знаменитых минарета, мечети, церкви,бани, мощеные улочки, башни,мозаика,древние гробницы). Есть дополнительные расходы.