Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам окунуться в богатую историю Антальи.Вместе с опытным гидом вы пройдете по живописным улочкам Старого города Калеичи, увидите уникальные архитектурные памятники Римской, Византийской и

Османской империй. Вы узнаете о значимости Республиканской площади, осмотрите Минарет Йивли, который внесен в предварительный список ЮНЕСКО, и Ворота Адриана, символ Антальи. Посетите Старый порт, где ваш взгляд будет радовать вид на яхты и море. Экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и почувствовать пульс современной Антальи, а также получить ценные советы, которые сделают ваше пребывание в городе незабываемым. Это пешеходная экскурсия, включающая удобные остановки для фотографий и отдыха, а также знакомство с местными традициями и современной жизнью

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Анталье - с июня по сентябрь. В эти месяцы город радует тёплой и сухой погодой, что делает прогулки по историческим местам особенно комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но возможны кратковременные дожди. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.