Ежедневная прогулка по Анталье

Узнать и полюбить город за 2 часа

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В одном из красивейших курортов на земле вы буквально прикоснётесь к древней истории! С нашими увлечёнными гидами исследуете Старый город Калеичи и соберёте коллекцию главных достопримечательностей.

Услышите легенды, познакомитесь с местными традициями и современной жизнью, полюбуетесь видами со смотровых площадок и узнаете, как «приручить» Анталью.
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ежедневная прогулка по Анталье
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи

Увидеть сохранившиеся древние постройки (есть даже 2 века до н. э!). Познакомиться с архитектурой трёх империй — Римской, Византийской, Османской. «Заплутать» в лабиринте узких улочек, любуясь цветением бугенвиллеи. Всё это вы успеете в 2-часовом маршруте. В программе следующие достопримечательности:

  • Республиканская площадь, где здесь проходят все мероприятия городского и государственного масштаба. У памятника Ататюрку вы узнаете о первом президенте и становлении Турецкой Республики.
  • Минарет Йивли — единственной в мире минарет рифлёной формы, находится в предварительном списке ЮНЕСКО.
  • Ворота Адриана — самая большая и красивая древность в Анталье, ставшая её символом. Были установлены к приезду римского императора Адриана, который выбрал Калеичи местом своей резиденции на зиму.
  • Старый порт: любуясь яхтами в марине, вы узнаете, как родилась Анталья.

А ещё вы пройдёте по 40 ступеням, сохранившимся со времён Османской империи, увидите Часовую башню и башню-маяк Хыдырлык.

Ощутить пульс Антальи и получить полезные советы по городу

Конечно, вы лучше узнаете и современный город. Пройдёте по барной улице, где местные проводят вечера, и попробуете турецкое мороженое — дондурму. Наш гид поможет вам почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какие национальные блюда попробовать), сувенирные магазины, места для самостоятельного ознакомления в Анталье и за городом.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Анталье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Калеичи
Старый порт
Минарет Йивли
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