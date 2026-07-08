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Свидание с Антальей каждый день

Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам окунуться в богатую историю Антальи.

Вместе с опытным гидом вы пройдете по живописным улочкам Старого города Калеичи, увидите уникальные архитектурные памятники Римской, Византийской и
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Османской империй.

Вы узнаете о значимости Республиканской площади, осмотрите Минарет Йивли, который внесен в предварительный список ЮНЕСКО, и Ворота Адриана, символ Антальи. Посетите Старый порт, где ваш взгляд будет радовать вид на яхты и море.

Экскурсия даст вам возможность не только увидеть, но и почувствовать пульс современной Антальи, а также получить ценные советы, которые сделают ваше пребывание в городе незабываемым.

Это пешеходная экскурсия, включающая удобные остановки для фотографий и отдыха, а также знакомство с местными традициями и современной жизнью

4.9
58 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Прикосновение к древней истории
  • 🏛️ Архитектура трёх империй
  • 🌸 Живописные улочки Калеичи
  • 📸 Фотопаузы с лучшими видами
  • 🍦 Попробовать турецкое мороженое
  • 🍽️ Советы по местным заведениям
  • 🛍️ Рекомендации по сувенирным магазинам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Анталье - с июня по сентябрь. В эти месяцы город радует тёплой и сухой погодой, что делает прогулки по историческим местам особенно комфортными. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, погода также благоприятна, но возможны кратковременные дожди. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Антальей каждый день
Свидание с Антальей каждый день
Свидание с Антальей каждый день

Что можно увидеть

  • Республиканская площадь
  • Минарет Йивли
  • Ворота Адриана
  • Старый порт
  • Часовая башня
  • Башня-маяк Хыдырлык

Описание экскурсии

Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи

Увидеть сохранившиеся древние постройки (есть даже 2 века до н. э!). Познакомиться с архитектурой трёх империй — Римской, Византийской, Османской. «Заплутать» в лабиринте узких улочек, любуясь цветением бугенвиллеи. Всё это вы успеете за 2 часа. В программе следующие достопримечательности:

  • Республиканская площадь, где проходят все мероприятия городского и государственного масштаба. У памятника Ататюрку вы узнаете о первом президенте и становлении Турецкой Республики.
  • Минарет Йивли — единственной в мире минарет рифлёной формы, находится в предварительном списке ЮНЕСКО.
  • Ворота Адриана — самая большая и красивая древность в Анталье, ставшая её символом. Были установлены к приезду римского императора Адриана, который выбрал Калеичи местом своей резиденции на зиму.
  • Старый порт: любуясь яхтами в марине, вы узнаете, как родилась Анталья.

А ещё вы пройдёте по 40 ступеням, сохранившимся со времён Османской империи, увидите Часовую башню и башню-маяк Хыдырлык.

Ощутить пульс Антальи и получить полезные советы по городу

Конечно, вы лучше узнаете и современный город. Пройдёте по барной улице, где местные проводят вечера, и попробуете турецкое мороженое — дондурму. Наш гид поможет вам почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какие национальные блюда попробовать), сувенирные магазины, места для самостоятельных прогулок в Анталье и за городом.

Организационные детали

  • Место и время начала экскурсии едины для всех участников
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Анталье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93872 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
3
1
2
1
1
Ксения
Отличная экскурсия: большую половину мест мы бы точно пропустили, если бы ходили сами. Посмотрели самое основное, отметили для себя must-visit локации в центре Антальи.
Прекрасная гид, эрудированная, с легкой подачей. Нам понравилось, спасибо!
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Юлия
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении интересного рассказа об Анталии. Жару даже не заметила, поскольку под сенью деревьев и зданий нам раскрывали тайны и историю города, после чего выдвигались в путь вновь.
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
Гид Ольга - кладезь знаний. Прогулка была по живописным местам, потаенным улочкам старого города в сопровождении
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Юлия
Спасибо Ольге, была замечательная экскурсия. Очень интересно все рассказала, ответила на все вопросы, получилась чудесная прогулка по Анталии
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М
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль изложения, при этом порой она очень эмоционально, красочно и увлеченно рассказывает о том, как
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протекала жизнь столетия и большие периоды времени назад, так что проходящие мимо туристы с интересом прислушиваются. Посетили мечеть Йивли Минаре, памятник Аталлу, часовую башню, которая к сожалению была закрыта из-за ремонта, ворота Адриана, этнографический музей, порт и другие достопримечательности…

Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
Гуляли по Калеичи с гидом Икбаль. Прогулка понравилась. Было интересно и познавательно. У Икбаль своеобразный стиль
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Волкова
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась в это необыкновенно красивое атмосферное место. Экскурсовод Икбаль - очень интересный рассказчик и очаровательная женщина, хорошо говорящая по русски. С ее подачи мы с семьёй, приехавшей попозже, каждый день гуляли по Валеичам. Очень хотелось бы сюда вернуться опять.
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась+2
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
4 января состоялась моя первая экскурсия по старому городу Валеичи. С первой же минуты я влюбилась
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О
Отличная экскурсия по старому городу.

Доброжелательный экскурсовод
Отличная экскурсия по старому городу.
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Входит в следующие категории Антальи

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