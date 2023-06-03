В одном из красивейших курортов на земле вы буквально прикоснётесь к древней истории! С нашими увлечёнными гидами исследуете Старый город Калеичи и соберёте коллекцию главных достопримечательностей. Услышите легенды, познакомитесь с местными традициями и современной жизнью, полюбуетесь видами со смотровых площадок и узнаете, как «приручить» Анталью.

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Описание

Что вас ожидает

Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи

Увидеть сохранившиеся древние постройки (есть даже 2 века до н. э!). Познакомиться с архитектурой трёх империй — Римской, Византийской, Османской. «Заплутать» в лабиринте узких улочек, любуясь цветением бугенвиллеи. Всё это вы успеете в 2-часовом маршруте. В программе следующие достопримечательности:

Республиканская площадь, где здесь проходят все мероприятия городского и государственного масштаба. У памятника Ататюрку вы узнаете о первом президенте и становлении Турецкой Республики.

Минарет Йивли — единственной в мире минарет рифлёной формы, находится в предварительном списке ЮНЕСКО.

Ворота Адриана — самая большая и красивая древность в Анталье, ставшая её символом. Были установлены к приезду римского императора Адриана, который выбрал Калеичи местом своей резиденции на зиму.

Старый порт: любуясь яхтами в марине, вы узнаете, как родилась Анталья.

А ещё вы пройдёте по 40 ступеням, сохранившимся со времён Османской империи, увидите Часовую башню и башню-маяк Хыдырлык.

Ощутить пульс Антальи и получить полезные советы по городу

Конечно, вы лучше узнаете и современный город. Пройдёте по барной улице, где местные проводят вечера, и попробуете турецкое мороженое — дондурму. Наш гид поможет вам почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какие национальные блюда попробовать), сувенирные магазины, места для самостоятельного ознакомления в Анталье и за городом.

Организационные детали