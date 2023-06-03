Узнать и полюбить город за 2 часа
Услышите легенды, познакомитесь с местными традициями и современной жизнью, полюбуетесь видами со смотровых площадок и узнаете, как «приручить» Анталью.
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Описание
Что вас ожидает
Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи
Увидеть сохранившиеся древние постройки (есть даже 2 века до н. э!). Познакомиться с архитектурой трёх империй — Римской, Византийской, Османской. «Заплутать» в лабиринте узких улочек, любуясь цветением бугенвиллеи. Всё это вы успеете в 2-часовом маршруте. В программе следующие достопримечательности:
- Республиканская площадь, где здесь проходят все мероприятия городского и государственного масштаба. У памятника Ататюрку вы узнаете о первом президенте и становлении Турецкой Республики.
- Минарет Йивли — единственной в мире минарет рифлёной формы, находится в предварительном списке ЮНЕСКО.
- Ворота Адриана — самая большая и красивая древность в Анталье, ставшая её символом. Были установлены к приезду римского императора Адриана, который выбрал Калеичи местом своей резиденции на зиму.
- Старый порт: любуясь яхтами в марине, вы узнаете, как родилась Анталья.
А ещё вы пройдёте по 40 ступеням, сохранившимся со времён Османской империи, увидите Часовую башню и башню-маяк Хыдырлык.
Ощутить пульс Антальи и получить полезные советы по городу
Конечно, вы лучше узнаете и современный город. Пройдёте по барной улице, где местные проводят вечера, и попробуете турецкое мороженое — дондурму. Наш гид поможет вам почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какие национальные блюда попробовать), сувенирные магазины, места для самостоятельного ознакомления в Анталье и за городом.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Анталье, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики в Анталье
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.