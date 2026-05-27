Сулуада не предлагает удобств — только впечатляющие виды. Неприступный и безжизненный вулканический утёс контрастирует с невероятно бирюзовым морем. Вы отдохнёте на белоснежном песке и в изумрудной воде — словно на тропических островах! А также искупаетесь в недоступных с берега лагунах, полюбуетесь крутыми скалами вблизи и очертаниями Таврских гор на горизонте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Сулуада

Первая и главная цель — турецкие Мальдивы. Бросим якорь у белоснежного пляжа. У вас будет запас времени на эстетичные фото и купание в невероятно бирюзовой лагуне. На острове бьёт минеральный источник — можно попробовать воду.

Бухта Аксеки и пещера Любви

Вдоль отвесных скал подойдём к гроту, где вода всегда чуть прохладнее. Легенда гласит, что искупавшиеся здесь влюблённые обретут вечное счастье, а одинокие — вторую половинку.

Бухта Хадживат

Здесь природа выступила скульптором — создала скалы, напоминающие сказочных персонажей. Это идеальная точка для снорклинга с кристально чистой водой, где кипит подводная жизнь и водятся черепахи каретта.

Архипелаг Беш Адалар

Пять небольших островков — тихое и уединённое место для финального заплыва. Здесь вода глубокого сапфирового оттенка, а тишину нарушают лишь шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали