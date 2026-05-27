Затерянный в лазури остров - Сулуада

Круиз из Антальи в формате «всё включено» с купанием в укромных бухтах и обедом на борту
Сулуада не предлагает удобств — только впечатляющие виды. Неприступный и безжизненный вулканический утёс контрастирует с невероятно бирюзовым морем.

Вы отдохнёте на белоснежном песке и в изумрудной воде — словно на тропических островах! А также искупаетесь в недоступных с берега лагунах, полюбуетесь крутыми скалами вблизи и очертаниями Таврских гор на горизонте.
Описание экскурсии

Остров Сулуада

Первая и главная цель — турецкие Мальдивы. Бросим якорь у белоснежного пляжа. У вас будет запас времени на эстетичные фото и купание в невероятно бирюзовой лагуне. На острове бьёт минеральный источник — можно попробовать воду.

Бухта Аксеки и пещера Любви

Вдоль отвесных скал подойдём к гроту, где вода всегда чуть прохладнее. Легенда гласит, что искупавшиеся здесь влюблённые обретут вечное счастье, а одинокие — вторую половинку.

Бухта Хадживат

Здесь природа выступила скульптором — создала скалы, напоминающие сказочных персонажей. Это идеальная точка для снорклинга с кристально чистой водой, где кипит подводная жизнь и водятся черепахи каретта.

Архипелаг Беш Адалар

Пять небольших островков — тихое и уединённое место для финального заплыва. Здесь вода глубокого сапфирового оттенка, а тишину нарушают лишь шум прибоя и крики чаек.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Sprinter, круиз на двухпалубной яхте (вместимость до 40–50 гостей), обед без напитков (рыба/курица на гриле, паста, салат)
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): напитки, мороженое, фотосессия
  • Дорога в порт и обратно займёт 2–3 часа
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные средства
  • Для младенцев поездка бесплатна
  • Круиз не рекомендуется при тяжёлых нарушениях опорно-двигательного аппарата и морской болезни
  • В редких случаях маршрут может быть незначительно скорректирован из-за ограничений береговой охраны
  • При шторме или сильном ветре прогулка может быть перенесена или отменена — мы предложим альтернативу или вернём средства
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€43
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу. Мы
создаём путешествия, объединяя высокий сервис с подлинным турецким гостеприимством. Наши ключевые направления: — Стамбул — экскурсии по следам империй и прогулки по Босфору — Каппадокия — полёты на воздушных шарах и проживание в пещерных отелях — Анталья и Ривьера — круизы к лазурным берегам Сулуада и VIP-трансферы — Ликийская тропа — многодневные треккинги Откройте Турцию с профессионалами!

