На двухпалубном корабле вы проплывёте по Большому и Малому каньонам. В программе — всё, за чем обычно едут на природу: отдых на воде, рыбалка и купание.
Обед включён в стоимость и пройдёт в ресторане с видом на каньон: среди таких пейзажей даже просто посидеть за столом уже удовольствие!
Описание экскурсии
7:00 — отправление от отелей
10:00 — прибытие к Зелёному каньону
10:30 — прогулка по Большому каньону, купание у пирса (≈30 минут)
12:30 — обед в горном ресторане: речная форель на глиняной сковороде или куриный шашлык, свежие салаты
13:30 — водная прогулка по Нижнему каньону: рыбалка или дополнительное купание (≈30 минут)
16:00 — выезд обратно в Анталью
18:00 — возвращение в отели
Обратите внимание: трансфер до каньона и водная прогулка не предполагают полноценной экскурсии от гида — это видовая поездка. В высокий сезон на корабле присутствует русскоговорящий сопровождающий.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, обед, безалкогольные напитки на кораблике, снаряжение для рыбалки
- Напитки в ресторане оплачиваются дополнительно
- Возьмите с собой купальники, полотенце, солнцезащитный крем
- С вами будет один из наших сопровождающих
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 8 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
