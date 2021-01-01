Понедельник, Четверг

Зеленый Каньон из Анталии

Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и...

5
2 отзыва
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат.

Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус.

Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений.

Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные.

Зеленый Каньон из Анталии подходит для всех возрастных категорий.

Готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума?
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии
Зеленый Каньон из Анталии подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Анталию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Помимо известных яхт туров в Анталии, компании или владельцы лодок проводят своих гостей на Зеленый Каньон из Анталии.
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные.
Программа экскурсии Зеленый каньон из Анталии
Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову.
Зеленый Каньон из Анталии обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона.
Обед
Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды.
Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Анталии. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж.
Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Анталии. Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. . Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$50
Детский (5-11)
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Понедельник, Четверг

Halil K.
Halil K.
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