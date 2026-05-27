Зелёный каньон: водная прогулка, купание и обед у озера

Провести день вдали от курортной суеты (из Антальи)
Отправляемся к одному из самых красивых природных уголков Турции — Зелёному каньону! Здесь, среди гор и густых лесов, вас ждёт прогулка на кораблике по изумрудным водам живописного озера Оймапынар. Вы полюбуетесь пейзажами, искупаетесь и отдохнёте от городского шума. А завершит день обед в ресторане с панорамными видами.
Описание трансфер

7:00–8:00 — трансфер из отеля

10:00–11:00 — прибытие к озеру Оймапынар и посадка на кораблик

11:00–14:00 — водная прогулка по каньону среди гор и густых лесов. По пути — остановки для купания и отдыха

14:00–15:00 — обед с видом на озеро

15:00–17:00 — вторая часть прогулки по каньону, возможность ещё раз искупаться и насладиться природой

17:00–17:30 — остановка у сувенирного магазина

После 17:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, вход в нацпарк, безалкогольные напитки на яхте, обед, страховка
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки во время обеда
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и четверг в 07:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+€47
Детский 5 - 11 лет€27
Детский 0 - 4 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

