Отправляемся к одному из самых красивых природных уголков Турции — Зелёному каньону! Здесь, среди гор и густых лесов, вас ждёт прогулка на кораблике по изумрудным водам живописного озера Оймапынар. Вы полюбуетесь пейзажами, искупаетесь и отдохнёте от городского шума. А завершит день обед в ресторане с панорамными видами.
Описание трансфер
7:00–8:00 — трансфер из отеля
10:00–11:00 — прибытие к озеру Оймапынар и посадка на кораблик
11:00–14:00 — водная прогулка по каньону среди гор и густых лесов. По пути — остановки для купания и отдыха
14:00–15:00 — обед с видом на озеро
15:00–17:00 — вторая часть прогулки по каньону, возможность ещё раз искупаться и насладиться природой
17:00–17:30 — остановка у сувенирного магазина
После 17:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса, вход в нацпарк, безалкогольные напитки на яхте, обед, страховка
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки во время обеда
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€47
|Детский 5 - 11 лет
|€27
|Детский 0 - 4 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
