Живописный остров Сулуада - из Антальи

Отправляйтесь на незабываемую водную прогулку к острову Сулуада, наслаждаясь солнечными лучами и белоснежными пляжами. Подходит для всей семьи
Вас ждет увлекательное путешествие на остров Сулуада, где можно насладиться солнцем и морем. Утром трансфер доставит вас из отеля в Адрасан, откуда начнется морская прогулка. На пароме предусмотрены остановки в
читать дальше

живописных бухтах и обед на борту.

Программа не включает экскурсионное сопровождение, но организаторы всегда готовы ответить на ваши вопросы.

Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, купаясь в кристально чистой воде и наслаждаясь природой

5 причин купить эту прогулку

  • 🌞 Прекрасная возможность насладиться солнцем и морем
  • 🚤 Увлекательная поездка на пароме
  • 🏝 Белоснежные пляжи острова Сулуада
  • 🍽 Обед на борту включен
  • 🌊 Купание в кристально чистой воде
Что можно увидеть

  • Остров Сулуада
  • Бухты Адрасан

Описание водной прогулки

Примерный тайминг поездки

07:00–08:00 — отправление из Антальи на комфортабельном минивэне

08:40 — остановка на завтрак

09:30 — посадка на паром в бухте Адрасан

10:00 — начало морского путешествия

  • 1,5 часа свободного времени на острове Сулуада
  • несколько остановок в бухтах
  • купание с борта кораблика
  • обед (в меню — рыба, куриный шницель, паста, салат, закуски, фрукты и чай)

17:00 — отправление в Анталью

18:30–19:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Это поездка без сопровождения гида. Водители говорят на русском и мы будем на связи, если возникнут вопросы
  • Трансфер проходит на минивэне Volkswagen Crafter
  • Обед входит в стоимость
  • На пароме с вами будут и другие путешественники

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теране
Теране — Организатор в Анталье
Как гид я работаю с 2022 года, а моё агентство в этом рынке с 2020 года. Наши гости и клиенты довольны нашими услугами. Для нас очень важен ваш комфорт — если вы довольны, тогда и мы радуемся, что приобрели милых друзей!

