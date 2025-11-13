Вас ждет увлекательное путешествие на остров Сулуада, где можно насладиться солнцем и морем. Утром трансфер доставит вас из отеля в Адрасан, откуда начнется морская прогулка. На пароме предусмотрены остановки в
5 причин купить эту прогулку
- 🌞 Прекрасная возможность насладиться солнцем и морем
- 🚤 Увлекательная поездка на пароме
- 🏝 Белоснежные пляжи острова Сулуада
- 🍽 Обед на борту включен
- 🌊 Купание в кристально чистой воде
Что можно увидеть
- Остров Сулуада
- Бухты Адрасан
Описание водной прогулки
Примерный тайминг поездки
07:00–08:00 — отправление из Антальи на комфортабельном минивэне
08:40 — остановка на завтрак
09:30 — посадка на паром в бухте Адрасан
10:00 — начало морского путешествия
- 1,5 часа свободного времени на острове Сулуада
- несколько остановок в бухтах
- купание с борта кораблика
- обед (в меню — рыба, куриный шницель, паста, салат, закуски, фрукты и чай)
17:00 — отправление в Анталью
18:30–19:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Это поездка без сопровождения гида. Водители говорят на русском и мы будем на связи, если возникнут вопросы
- Трансфер проходит на минивэне Volkswagen Crafter
- Обед входит в стоимость
- На пароме с вами будут и другие путешественники
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теране — Организатор в Анталье
Как гид я работаю с 2022 года, а моё агентство в этом рынке с 2020 года. Наши гости и клиенты довольны нашими услугами. Для нас очень важен ваш комфорт — если вы довольны, тогда и мы радуемся, что приобрели милых друзей!
