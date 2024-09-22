2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
13 ноя в 06:00
16 ноя в 06:00
$665 за всё до 4 чел.
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
23 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
75 000₽ за человека
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на лодке в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
2 ноя в 16:00
28 дек в 16:00
$1 225 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 сентября 2024Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В ноябре»
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