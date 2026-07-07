Проведите активный день среди живописной природы Таврских гор! Вас ждёт рафтинг по горной реке, полёт на зиплайне над каньоном и поездка на квадроциклах или багги по пыльным лесным дорогам. Великолепные пейзажи, бурные потоки реки и атмосфера настоящего экстрима сделают путешествие одним из самых запоминающихся впечатлений вашего отдыха в Белеке.

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Описание экскурсии

Багги или квадросафари по каньону

Пыльные дороги, пересохшие русла рек и лесные тропы среди Таврских гор создают идеальные условия для динамичной поездки на багги или квадроцикле. Во время маршрута вас будут сопровождать живописные пейзажи, аромат хвойных деревьев и атмосфера настоящего приключения.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Вас ждёт увлекательный сплав по горной реке Кёпрючай, проходящей через каньон Кёпрюлю. Во время маршрута вы увидите бурные потоки воды, впечатляющие скалы и древний римский мост, сохранившийся со времён античности.

Зиплайн над каньоном

Почувствуйте прилив адреналина во время полёта на зиплайне над рекой и ущельем! С высоты открываются необычные виды на каньон, густые леса и исторические сооружения, скрытые среди скал.

Джип-сафари по горным дорогам

Путешествие продолжится на внедорожниках по живописным районам Таврских гор. По пути вы увидите небольшие деревни, природные источники и познакомитесь с атмосферой традиционной жизни.

Примерный тайминг

8:30 — сбор гостей и трансфер из отелей региона Белек

11:00 — поездка на багги или квадроциклах (около 20 минут)

12:00 — рафтинг по реке и зиплайн

15:00 — обед

16:00 — джип-сафари

16:00 — свободное время на базе

18:00 — возвращение в отели региона Белек

Организационные детали