У нас говорят: «Кто не был в Памуккале — тот не был в Турции». Вы убедитесь — каменные кружева с россыпью бирюзы стоит увидеть. Известняковые лестницы ведут в Иераполис — место отдыха римских императоров и аристократов.
Я расскажу, почему его считали священным, как египетская царица продлевала молодость и как сейчас живут в Денизли.
Описание экскурсии
Памуккале — невероятное природное чудо. Вы полюбуетесь белоснежными травертиновыми террасами, а я расскажу, как они появились и какими свойствами обладают термальные источники.
Иераполис — наследие Римской и Византийской империй. Вы пройдёте по античным улицам и увидите:
- амфитеатр, в котором проходили гладиаторские бои
- храм Плутона — вход в подземный мир
- общественные бани, где сейчас собраны саркофаги, предметы быта, украшения, мозаики
Бассейн Клеопатры на месте древних купален. Вода поступает из подземных минеральных родников, а на дне лежат мраморные обломки римских терм.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Fiat Ulysse 2024 года или аналогичном
- Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, на курорте проведём 4 часа
- Дополнительно оплачиваются: билеты в Памуккале и Иераполис (старше 12 лет — €30, 6-12 лет — €15), купание в бассейне Клеопатры (€15), питание (от €13)
- Для детей младше 6 лет вход в комплекс и бассейн свободный
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 865 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из
