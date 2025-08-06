переписки. Очень вежлив, точен и пунктуален. Русским владеет очень хорошо. Историческое образование даёт фору остальным "просто гидам". Опытный водитель. Машина - комфортабельный седан.

Пока ехали к месту проведения экскурсии (4 часа), узнали краткую историю Турции, где были какие древние города-государства и просто много разной исторической информации.

На месте была обзорная экскурсия по руинам Хиэрополиса, театр, музей, само Памуккале и купание в бассейне Клеопатры. Все это заняло 3-3,5 часа. Могло занять и больше времени, но начался дождь. В Памуккале в это время года достаточно прохладно, зато нет толп туристов. На обратном пути Угур завез нас в кафе где обедают местные. Там мы очень плотно и вкусно пообедали впятером на 300 лир (1650р). Назад ехали 3,5 часа молча. Кто-то посчитает это минусом, так как экскурсия-то ещё не кончилась. Кто-то посчитает это плюсом, так как день и так был насыщенным и хочется тишины.

В целом и экскурсия и гид очень понравились. Поехали бы ещё куда-нибудь, но Турцию залило дождями. Так что теперь до следующего раза.