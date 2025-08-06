Экскурсии в Иераполис из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Иераполис» в Белеке, цены от €110, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
3 апр в 08:00
5 апр в 08:00
€629 за всё до 4 чел.
Белоснежные террасы Памуккале - из Белека
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Белоснежные террасы Памуккале - из Белека
Полюбоваться травертинами, погулять по античному Иераполису и искупаться в бассейне Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
1 апр в 08:00
€466€490 за всё до 6 чел.
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека
На автобусе
13 часов
Групповая
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека
Пройти по белоснежному песку и увидеть древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
2 апр в 04:00
€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 августа 2025
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    От экскурсии в Памуккале в сопровождении Угура у нашей семьи останутся только самые тёплые и душевные воспоминания. Отличный комфортный автомобиль,
    качественные дороги - почти 600 км проехали незаметно. Угур очень эрудированный и приятный собеседник, превосходно владеет русским языком, всегда тактичен, готов подсказать и помочь по любым вопросам. Много новой интересной информации получили, как в рамках самой экскурсионной программы, так и о Турции в целом. Как водитель очень аккуратен.
    Благодаря Угуру смогли купить турецкие сладости, чай и прочие сувениры существенно дешевле, чем в туристической зоне.
    Индивидуальная экскурсия, однозначно, намного комфортнее групповой. Рекомендуем экскурсионные программы Угура - точно не пожалеете!

  • Н
    Настя
    14 октября 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Невероятно интересная и содержательная экскурсия! Угур замечательный рассказчик, интересный собеседник. Начали экскурсию пораньше по его совету, и все прошло здорово,
    приехали в Иераполис, когда еще не было толп народа, спокойно погуляли и послушали рассказ. На обратном пути пообедали в прекрасном местном кафе, очень вкусно и недорого. Желаем Угуру процветания, новых маршрутов и классных путешественников!

  • О
    Ольга
    13 октября 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Отличная экскурсия. Договорились выехать раньше по совету Угура и не пожалели. Успели посетить все до большого количества людей. Все отлично организовано.
  • А
    Александр
    27 июля 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Понравилось все.
    Древность, белые горы, живописнейшая дорога, аккуратные, ухоженные городки.
    Угур — один из лучших гидов, которых мы встречали.
    Корректный, вежливый, внимательный, отлично владеющий материалом, прекрасный собеседник.
    Если ещё приедем, обязательно обратимся к Угуру.
  • С
    Светлана
    6 июля 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Спасибо Угуру, за организацию и проведение экскурсии. У меня был дополнительные пожелания, в части организации полёта на воздушном шаре. Угур
    всё организовал! Полёт был замечательным. Я ездила с двумя детьми, но никаких проблем не возникло. Были даже бонусы🙂, фото, подушки, билеты без очередей. Да и вообще всё было оч. позитивно! Спасибо🤗

  • О
    Ольга
    22 июня 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Прекрасная поездка с замечательным гидом. Организация - выше всяких похвал, началась поездка вовремя, машина комфортная, дорога неутомительная. Угур - профессиональный
    историк и хороший рассказчик, поэтому его рассказ об античном Иераполисе был очень интересным. А ещё он был готов ответить на все наши вопросы о Турции, ее истории и современной жизни. Время пролетело незаметно. Следующая экскурсия - только с Угуром!

  • И
    Ирина
    9 июня 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия очень понравилась. Удивительной красоты места совместно с интересным и содержательным рассказом гида впечатляет. Удобный автомобиль и аккуратное вождение делают поездку комфортной, несмотря на то, что экскурсия достаточно продолжительная. Угур, еще раз спасибо за интересную, насыщенную и яркую экскурсию.
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Очень хорошая экскурсия. Гид очень профессиональный специалист. Всем советую.
  • А
    Анна
    13 мая 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Угур- прекрасный экскурсовод! Мы ездили с ним в Памуккале, но еще он очень помог нам с нашей дальнейшей самостоятельной поездкой
    в Каппадокию.
    Все отлично организовано, в удобном вам темпе, ненавязчиво, с учетом наших пожеланий и достаточным объемом информации. Спасибо!
    Ну и Памуккале - уникальное место, стоит посещения.

  • А
    Андрей
    13 января 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Ездили с семьёй на эту экскурсию 08.01.22. Экскурсия заняла ровно 11 часов.
    То что Угур - профессионал понятно сразу, с начала
    переписки. Очень вежлив, точен и пунктуален. Русским владеет очень хорошо. Историческое образование даёт фору остальным "просто гидам". Опытный водитель. Машина - комфортабельный седан.
    Пока ехали к месту проведения экскурсии (4 часа), узнали краткую историю Турции, где были какие древние города-государства и просто много разной исторической информации.
    На месте была обзорная экскурсия по руинам Хиэрополиса, театр, музей, само Памуккале и купание в бассейне Клеопатры. Все это заняло 3-3,5 часа. Могло занять и больше времени, но начался дождь. В Памуккале в это время года достаточно прохладно, зато нет толп туристов. На обратном пути Угур завез нас в кафе где обедают местные. Там мы очень плотно и вкусно пообедали впятером на 300 лир (1650р). Назад ехали 3,5 часа молча. Кто-то посчитает это минусом, так как экскурсия-то ещё не кончилась. Кто-то посчитает это плюсом, так как день и так был насыщенным и хочется тишины.
    В целом и экскурсия и гид очень понравились. Поехали бы ещё куда-нибудь, но Турцию залило дождями. Так что теперь до следующего раза.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Иераполис»

Сколько стоит экскурсия по Белеку в марте 2026
Сейчас в Белеке в категории "Иераполис" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 629 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Иераполис», 14 ⭐ отзывов, цены от €110. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май