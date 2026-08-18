Проведите день среди красивых лагун и уединённых бухт Сулуады! Вы искупаетесь в чистейшей воде, отдохнёте на борту яхты и пообедаете в турецком стиле. А ещё узнаете, как живёт побережье Средиземного моря и что роднит остров с Мальдивами.

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Описание экскурсии

7:30–08:00 — трансфер в порт Адрасана

9:00–10:00 — посадка на яхту и выход в море

10:40 — остров Сулуада

Они же те самые турецкие Мальдивы. Вы отдохнёте на необитаемом острове с белоснежными пляжами и искупаетесь в прозрачной воде.

12:00 — обед на борту

Для вас — блюда турецкой кухни.

13:00–15:30 — живописные бухты

Остановимся в нескольких уединённых бухтах, куда можно добраться только по морю. Вы искупаетесь, полюбуетесь пейзажами и послушаете наши рассказы о природе побережья, морских традициях и жизни региона.

16:00–18:00 — обратный путь

Организационные детали