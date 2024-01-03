1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
«Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
«Познакомлю с историей храма, построенного еще на месте языческого святилища»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 января 2024Все было отлично!
- ММарина16 июля 2023Нам все очень понравилось! И подача материала и, собственно, сам материал. Гид - прекрасный рассказчик и чудесный человек. В общем, лучшей экскурсии - и желать невозможно. Так что большущее вам спасибо! От всей души)))
- ААнна16 ноября 2022Гид супер!!! очень квалифицированный, доброжелательный! Спасибо огромное!
- ААлександр30 июля 2022Классная экскурсия Прекрасная, живописная дорога вдоль побережья Очень интересно и в храме, и в городе Отличная организация поездки гидом Содержательные и интересные рассказы Угура Очень благодарны Угуру за проведённое вместе время, за много новых знаний и великолепных впечатлений 5 с плюсом по всем пунктам!
- ААля13 ноября 2021Путешествие в Турцию в ноябре месяце принесло нам не только отличную летнюю погоду, но и увлекательные открытия местных достопримечательностей, а
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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