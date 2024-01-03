Храмы и соборы Белека с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Белеке, цены от €400, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
«Храм Николая Угодника в Демре — это место паломничества христиан со всего мира»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
400 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
«Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444400 за всё до 4 чел.
Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека
Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака
Начало: В вашем отеле
«Познакомлю с историей храма, построенного еще на месте языческого святилища»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 января 2024
    2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Все было отлично!
  • М
    Марина
    16 июля 2023
    2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
    Нам все очень понравилось! И подача материала и, собственно, сам материал. Гид - прекрасный рассказчик и чудесный человек. В общем, лучшей экскурсии - и желать невозможно. Так что большущее вам спасибо! От всей души)))
  • А
    Анна
    16 ноября 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Гид супер!!! очень квалифицированный, доброжелательный! Спасибо огромное!
  • А
    Александр
    30 июля 2022
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Классная экскурсия Прекрасная, живописная дорога вдоль побережья Очень интересно и в храме, и в городе Отличная организация поездки гидом Содержательные и интересные рассказы Угура Очень благодарны Угуру за проведённое вместе время, за много новых знаний и великолепных впечатлений 5 с плюсом по всем пунктам!
  • А
    Аля
    13 ноября 2021
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
    Путешествие в Турцию в ноябре месяце принесло нам не только отличную летнюю погоду, но и увлекательные открытия местных достопримечательностей, а
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    помогал нашей семье в этом опытный гид Угур. Заказывала экскурсию в Античный храм и город Мира еще в Москве. Сразу же получила информацию о подтверждении. В день экскурсии никаких опозданий, гид пунктуален. Машина комфортная, брали микроавтобус, тк семья из 4 человек, без маленьких. Все прошло замечательно. На нашу просьбу дополнить экскурсию посещением еще одного красивого места, Угур нам пошел навстречу, хотя время экскурсии увеличилось. Также была просьба заехать в аэропорт, поискать наш оставленный багаж, также не была пропущена. Угур и в этом нам помог) Так что, если вам нужен опытный и отзывчивый гид- рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
  2. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
  3. Храм Св. Николая и затонувший город Кекова: экскурсия в мини-группе
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  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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