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помогал нашей семье в этом опытный гид Угур. Заказывала экскурсию в Античный храм и город Мира еще в Москве. Сразу же получила информацию о подтверждении. В день экскурсии никаких опозданий, гид пунктуален. Машина комфортная, брали микроавтобус, тк семья из 4 человек, без маленьких. Все прошло замечательно. На нашу просьбу дополнить экскурсию посещением еще одного красивого места, Угур нам пошел навстречу, хотя время экскурсии увеличилось. Также была просьба заехать в аэропорт, поискать наш оставленный багаж, также не была пропущена. Угур и в этом нам помог) Так что, если вам нужен опытный и отзывчивый гид- рекомендую!!!