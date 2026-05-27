Мои заказы

Каньон Тазы, античный Сельге и Адам Рокс на кабриобусах

Отправиться вглубь гор, где проходили древние дороги и процветал шумный город - из Белека
Ваш путь начнётся с комфортного микроавтобуса, затем кабриобус и полное погружение в сердце гор. Вместо отелей и пляжей вас встретят скалы и первозданная природа.

За один день вы увидите каньон Тазы, реку Кёпрючай с древним мостом, античный Сельге и необычные каменные изваяния Адам Рокс.
Каньон Тазы, античный Сельге и Адам Рокс на кабриобусах
Каньон Тазы, античный Сельге и Адам Рокс на кабриобусах
Каньон Тазы, античный Сельге и Адам Рокс на кабриобусах

Описание трансфер

9:00 — выезд из отелей Белека на микроавтобусе

10:00 — пересадка на кабриобусы или джипы

10:00–10:40 — каньон Тазы

Вы окажетесь на краю каньона с захватывающими панорамами, где можно сделать атмосферные фото.

10:50–11:30 — каньон Кёпрюлю и река Кёпрючай

Увидите горную реку и остановитесь у древнего моста, связанного с эпохой Александра Македонского.

11:50–12:40 — античный город Сельге

Прогуляетесь по руинам и подниметесь к театру, который до сих пор возвышается над горами.

13:00–14:00 — обед

Сделаете паузу и отдохнёте после насыщенной части маршрута.

14:15–14:45 — Адам Рокс

Увидите необычные скалы причудливых форм.

15:00–16:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на микроавтобусе из Белека в горы и обратно, трансфер на кабриобусах/джипах в горах, обед (шведский стол в ресторане у реки)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:15

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Взрослые€60
Дети до 5 летБесплатно
Дети 6-11 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
читать дальшеуменьшить

маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Каньон Тазы, античный Сельге и Адам Рокс на кабриобусах»

Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€30 за человека
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Уникальная экскурсия из Белека: величественный каньон Тазы и древний Аспендос. Откройте тайны истории и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
1 июл в 09:00
€480 за всё до 6 чел.
Горное сафари: Тазы Каньон и руины Сельге
9 часов
18 отзывов
Групповая
Горное сафари: Тазы Каньон и руины Сельге
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда пятница
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€60 за человека