Ваш путь начнётся с комфортного микроавтобуса, затем кабриобус и полное погружение в сердце гор. Вместо отелей и пляжей вас встретят скалы и первозданная природа.
За один день вы увидите каньон Тазы, реку Кёпрючай с древним мостом, античный Сельге и необычные каменные изваяния Адам Рокс.
Описание трансфер
9:00 — выезд из отелей Белека на микроавтобусе
10:00 — пересадка на кабриобусы или джипы
10:00–10:40 — каньон Тазы
Вы окажетесь на краю каньона с захватывающими панорамами, где можно сделать атмосферные фото.
10:50–11:30 — каньон Кёпрюлю и река Кёпрючай
Увидите горную реку и остановитесь у древнего моста, связанного с эпохой Александра Македонского.
11:50–12:40 — античный город Сельге
Прогуляетесь по руинам и подниметесь к театру, который до сих пор возвышается над горами.
13:00–14:00 — обед
Сделаете паузу и отдохнёте после насыщенной части маршрута.
14:15–14:45 — Адам Рокс
Увидите необычные скалы причудливых форм.
15:00–16:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе из Белека в горы и обратно, трансфер на кабриобусах/джипах в горах, обед (шведский стол в ресторане у реки)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:15
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€60
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети 6-11 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
