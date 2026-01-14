Мои заказы

Каньон Тазы – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Тазы» в Белеке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
На машине
Сплавы и рафтинг
6 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Уникальная экскурсия из Белека: величественный каньон Тазы и древний Аспендос. Откройте тайны истории и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
Багги
9 часов
Водная прогулка
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
Сплавиться по горной реке на рафтах, прокатиться на зиплайне, погонять на джипах и багги (в группе)
Начало: У вашего отеля
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€50 за человека

