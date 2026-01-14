Водная прогулка
Каньон Тазы и древний город Аспендос (из Белека)
Уникальная экскурсия из Белека: величественный каньон Тазы и древний Аспендос. Откройте тайны истории и насладитесь потрясающими видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Белека
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
4 мар в 08:30
6 мар в 08:30
€25 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье - из Белека
Сплавиться по горной реке на рафтах, прокатиться на зиплайне, погонять на джипах и багги (в группе)
Начало: У вашего отеля
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 января 2026Прекрасная экскурсия.
Приятно поразили знания истории, продемонстрированные гидом, владение русским языком.
Сам маршрут-сочетание природной красоты и исторического наследия!
Очень рекомендую!
Очень красиво, интересно, увлекательно)
И куча красивых фото!
Ислам, большое спасибо!
- ДДмитрий20 июля 2025Экскурсия классная! Очень понравился театр. Римская архитектура - это круто.
- ЕЕвгения11 мая 2025Очень понравилась экскурсия, Ислам - прекрасный рассказчик, узнали много нового об истории Турции и древнего мира
