1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ААнтонина24 октября 2023Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Каньоны Кепрюлю»
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