Каньоны Кепрюлю – экскурсии в Белеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны Кепрюлю» в Белеке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • А
    Антонина
    24 октября 2023
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
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    сложилось замечательно. Гида нет (об этом сообщено), но я ехала за видами и атмосферой Прокатитесь на зиплайне, всего 10$, это я брала дополнительно на месте. Нужно по-любому брать квадрокоптер на Каньон - видео шикарные 15$ на месте. Обед включён - макароны, рис, кислый салат и острая курица. Я попробовала и понюхала совсем по чуть чуть и есть не стала. Короче - я взяла заранее еду из отеля, чем очень скрасила себе жизнь и не осталась голодной. Что касается организационного момента - трансфер задержался на 20 минут, но предупредили уже об этом по факту, второй момент - я оплатила остаток за экскурсию 28 (15$ и 13€) их с утра это устроило, но когда я платила за зиплайн вечером 10$ - сдачу дали с 50$ мне 38$ якобы перевели на € (пусть им они принесут удачу эти 2$), в итоге удача не заставила себя долго ждать - пока я ждала сдачу уехал мой автобус) и они повезли меня сами в мой отель, что не могло не радовать индивидуальному трансферу:) Так что берите без сдачи деньги с собой:)

    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Каньоны Кепрюлю»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
  3. Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Каньоны Кепрюлю" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 290 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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