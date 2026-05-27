Вас ждёт мир, где природа выглядит нереально. Вы прогуляетесь по краю знаменитого каньона Кёпрюлю, узнаете историю античного города возрастом более 2000 лет и отдохнёте у горной реки за вкусным турецким обедом. А ещё увидите живописные панорамы Торосских гор и легендарный римский мост Олук, который скрыт среди скал и сосновых лесов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд. Ранний старт, чтобы застать природу Торосских гор в мягком утреннем свете. В пути вас ждут завораживающие виды на перевалы и сосновые леса

9:30–10:00 — Тазы каньон. Глубокие скалы и открывающаяся панорама создают эффект парящего мира — это место называют турецкой версией «Аватара». Здесь вы прогуляетесь по смотровым площадкам и сделаете фотографии

12:00–13:00 — обед у реки. Турецкая кухня в уютном ресторане на берегу — отличный перерыв перед продолжением путешествия

13:30–13:50 — античный Сельге. Руины города, которому более 2000 лет. Вы увидите древний амфитеатр, остатки стен и узнаете, как жили в Писидии во времена Римской империи

14:00–14:30 — мост Олук. Древнеримский каменный мост расположился в живописном каньоне Кёпрюлю. Это одно из самых атмосферных мест региона Анталии с видами на горную реку и природу национального парка. Здесь можно прогуляться и насладиться исторической атмосферой

Организационные детали