Каньон Тазы, город Сельге и долина Аватаров - из Белека

Увидеть живописные панорамы, парящих над скалами орлов и дороги, по которым когда-то ходили римляне
Вас ждёт мир, где природа выглядит нереально.

Вы прогуляетесь по краю знаменитого каньона Кёпрюлю, узнаете историю античного города возрастом более 2000 лет и отдохнёте у горной реки за вкусным турецким обедом.

А ещё увидите живописные панорамы Торосских гор и легендарный римский мост Олук, который скрыт среди скал и сосновых лесов.
Описание экскурсии

7:00 — выезд. Ранний старт, чтобы застать природу Торосских гор в мягком утреннем свете. В пути вас ждут завораживающие виды на перевалы и сосновые леса

9:30–10:00 — Тазы каньон. Глубокие скалы и открывающаяся панорама создают эффект парящего мира — это место называют турецкой версией «Аватара». Здесь вы прогуляетесь по смотровым площадкам и сделаете фотографии

12:00–13:00 — обед у реки. Турецкая кухня в уютном ресторане на берегу — отличный перерыв перед продолжением путешествия

13:30–13:50 — античный Сельге. Руины города, которому более 2000 лет. Вы увидите древний амфитеатр, остатки стен и узнаете, как жили в Писидии во времена Римской империи

14:00–14:30 — мост Олук. Древнеримский каменный мост расположился в живописном каньоне Кёпрюлю. Это одно из самых атмосферных мест региона Анталии с видами на горную реку и природу национального парка. Здесь можно прогуляться и насладиться исторической атмосферой

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе (детское кресло — по запросу), обед
  • Дополнительно оплачиваются: завтрак, напитки во время обеда
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети до 12 лет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главной дороги, ближайшей к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — лицензированное турагентство, работаем с 2011 года. Предлагаем групповые и индивидуальные экскурсии по Анталии, Памуккале, Каппадокии и другим регионам, а также активные туры (яхта, рафтинг, дайвинг), предоставляем услуги VIP-трансфера. Команда говорит на русском, английском, турецком и других языках. Наша цель — комфорт, надежность и яркие впечатления для каждого гостя.

Входит в следующие категории Белека

