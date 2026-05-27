Это не просто набор активностей, а тщательно выстроенный день впечатлений. Мы объединили дикую природу каньонов, скорость и комфорт в одном маршруте. Вы прокатитесь на катере и багги, сплавитесь на рафтах и пообедаете на берегу.
Каждая часть программы сменяет предыдущую так, чтобы вы не уставали, а наоборот — проживали день на пике эмоций.
Описание экскурсии
8:00–9:30 — встреча у отелей, выезд в сторону Таврских гор
9:30–10:00 — прибытие на базу, лёгкий брифинг, оформление страховки, отдых перед стартом
10:00–10:30 — заезд на монстр-траках (не просто трансфер, а уже часть приключения)
*10:30–11:15 — скоростное сафари на катере по каньонам (Саклы → Дженнет), остановка у пещеры, время для фото
11:30–12:15 — экстремальное сафари на монстр-багги (за рулём профессиональный водитель, вы наслаждаетесь процессом)
12:30–13:30 — обед в формате шведского стола у реки
13:30–14:30 — свободное время у воды: рыбалка, тарзанка или просто отдых в тени
14:30–16:00 — рафтинг по живописной реке: динамичный, но комфортный маршрут без перегрузки
16:00–18:00 — возвращение в отели
Очерёдность активностей может меняться.
Организационные детали
- Трансфер — на комфортабельном микроавтобусе
- В стоимость всё включено
- Во время сафари на багги возможна пыль — рекомендуем взять очки и бандану
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€140
|Дети с 6 до 12 лет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
€140 за человека