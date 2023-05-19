Водная прогулка
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€540 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека
Пройти по белоснежному песку и увидеть древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
10 фев в 04:00
12 фев в 04:00
€99
€110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина19 мая 202313 мая ездили с детьми на озеро Салка очень красивое место. Необыкновенная тишина. На озере приятная прохлада, но купаться с
- ККристина14 июня 2022Поездка прошла на одном дыхании.
Интересно, легко!
Угур любит и знает свою страну, ее историю.
с ним легко и познавательно.
Путешествовать обязательно!
Турция яркая и многообразная страна.
и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям
Для нас это было тепло и радостно.
Угур, благодарим Вас.
- ТТатьяна18 сентября 2021Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Озеро Салда»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в феврале 2026
Сейчас в Белеке в категории "Озеро Салда" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Озеро Салда», 3 ⭐ отзыва, цены от €99. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель