Экскурсии на озеро Салда из Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Салда» в Белеке, цены от €99, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
На машине
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€540 за всё до 4 чел.
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
На машине
Сплавы и рафтинг
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Белека к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека
На автобусе
13 часов
-
10%
Водная прогулка
К травертинам Памуккале и озеру Салда - из Белека
Пройти по белоснежному песку и увидеть древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
10 фев в 04:00
12 фев в 04:00
€99€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    19 мая 2023
    Из Белека к озеру Салда: побег от жары
    13 мая ездили с детьми на озеро Салка очень красивое место. Необыкновенная тишина. На озере приятная прохлада, но купаться с
    читать дальше

    утра холодно, возможно к вечеру. Угур потрясающий рассказчик! Всю дорогу ненавязчиво рассказывал нам о истории Турции о ее современной жизни. Попросили заехать по дороге за сувенирами. Он отвез нас в чудесный минимаркет, где мы купили (благодаря ему!) все,со скидкой 20%. С удовольствием поеду с ним и на другие экскурсии.

  • К
    Кристина
    14 июня 2022
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
    Поездка прошла на одном дыхании.
    Интересно, легко!
    Угур любит и знает свою страну, ее историю.
    с ним легко и познавательно.
    Путешествовать обязательно!
    Турция яркая и многообразная страна.
    и запоминаем мы все путешествия благодарю впечатлениям
    Для нас это было тепло и радостно.
    Угур, благодарим Вас.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2021
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Белека
    Очень довольны этим неизбитым маршрутом. Древний город впечатлил! Нет туристов. В городе вы и археологи. Ко всему ещё можно прикоснуться.
    читать дальше

    Фонтан - чудо! Не передаст ни одна фотография.
    Однозначно, рекомендую.
    Гид - комфортен, общителен, готов подстраиваться под ваши потребности и особые запросы. Много информации. 👍

