Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Белека! Потрясающие виды, безопасность и драйв обеспечены. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: У вашего отеля
«— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек»
1 мая в 09:30
2 мая в 09:30
€22 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в Кемере - из Белека
Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Отдых на лодке — купание, загар на палубе и расслабленная морская атмосфера»
Расписание: ежедневно в 07:00
1 апр в 07:00
2 апр в 07:00
€33 за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
«Выход в море на полностью оборудованной рыболовной лодке»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:00
6 мар в 07:00
10 мар в 07:00
€69 за человека
