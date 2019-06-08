Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас. С нами вы отправитесь в живописный Кёпрюлю каньон. Он привлекает не только любителей природы, но и любителей адреналина. Здесь проводят рафтинг по горной реке с крутыми порогами. Разнообразьте свой отдых — почувствуйте адреналин в крови. 4.9 7 оценок

Татьяна Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия $39 за человека 4.9 7 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов Сплавы и рафтинг, квадроциклах Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Добро пожаловать в Национальный парк Кёпрюлю каньон. Это одно из красивейших мест Турции. А еще это идеальное место для рафтинга. Не бойтесь, если вы ни разу не сплавлялись по реке. Перед сплавом вас ждет небольшой инструктаж, а далее вы садитесь в резиновую лодку и отправляетесь в путешествие по горной реке. Что вас ждет Река Кёпрючай — идеальное место для сплава. Это горная река с множеством порогов. Горная река — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Рафтинг — это командная гребля и водные баталии, пряжки в воздух на порогах и опрокидывание в холодную воду. Длина паркура 10 км. Сложность порогов: максимум 2 (из 6 + возможных), поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов. Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги. Сафари на багги (40 минут) проводится у берега реки. Очень пыльное увлечение, не забудьте повязать на лицо бандану. Пыль нам не страшна — на рафтинге отмоемся! Если вам недостаточно эмоций от рафтинга, вы можете прокатиться на зиплайне. Что важно знать возьмите с собой сменную одежду и обувь от сплава, полотенце и защиту от солнца

вторник, Пятница Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Национальный Парк Каньон Кепрюлю

Горная река Кепрючай (Эвримедон) Что включено Страховка

Трансфер отель-база-отель

Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)

Зиплайн 50м х 700м

Сафари на багги/квадроцикле

Обед. Что не входит в цену Напитки

Гидрокостюм (возможна аренда на месте)

Обувь для рафтинга (можно купить на месте)

Фото и видео

Личные расходы. Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: вторник, Пятница Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.