Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас. С нами вы отправитесь в живописный Кёпрюлю каньон. Он привлекает не только любителей природы, но и любителей адреналина. Здесь проводят рафтинг по горной реке с крутыми порогами. Разнообразьте свой отдых — почувствуйте адреналин в крови.
Описание экскурсииДобро пожаловать в Национальный парк Кёпрюлю каньон. Это одно из красивейших мест Турции. А еще это идеальное место для рафтинга. Не бойтесь, если вы ни разу не сплавлялись по реке. Перед сплавом вас ждет небольшой инструктаж, а далее вы садитесь в резиновую лодку и отправляетесь в путешествие по горной реке. Что вас ждет Река Кёпрючай — идеальное место для сплава. Это горная река с множеством порогов. Горная река — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Рафтинг — это командная гребля и водные баталии, пряжки в воздух на порогах и опрокидывание в холодную воду. Длина паркура 10 км. Сложность порогов: максимум 2 (из 6 + возможных), поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов. Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги. Сафари на багги (40 минут) проводится у берега реки. Очень пыльное увлечение, не забудьте повязать на лицо бандану. Пыль нам не страшна — на рафтинге отмоемся! Если вам недостаточно эмоций от рафтинга, вы можете прокатиться на зиплайне. Что важно знать возьмите с собой сменную одежду и обувь от сплава, полотенце и защиту от солнца
вторник, Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50м х 700м
- Сафари на багги/квадроцикле
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, Пятница
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Экскурсия безопасная и интересная, со своими плюсами и минусами. Поехать советую, чтобы получить порцию адреналина и счастья)
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f
У меня было счастье и радость, что вернулись назад))))Шучу, хорошая и интересная экскурсия.
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l
Немного экстрима, много грязи и пыли. На фото не узнала себя)
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С
Если Вы первый раз, то советую взять один квадроцикл на двоих. За рулем, конечно, интереснее, но можно будет поменяться. Мне было бы некомфортно ехать одной, вдвоем проще. Молодым людям, кто любит экстрим, советую брать по индивидуальной "машинке" - видела, что трудно договариваться мальчикам)
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S
Крутая экскурсия)
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А
Это страсть моего мужа)
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