Понедельник, Четверг

Зеленый каньон — горы, вода и зелнь. Это идеальное место, если вы хотите сбежать из города и насладиться природой. На один день мы уедем из Белека и отправимся в путешествие по Зеленому каньону. Купание, рыбалка, сплав на каноэ и вкусный обед — все это ждет вас во время экскурсии.
Описание экскурсииЗеленый Каньон из Белекa Зеленый Каньон из Белекa подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Анталию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные. Программа экскурсии Зеленый каньон из Белекa Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову. Зеленый Каньон из Белекa обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона. Обед Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды. Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Анталии. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж. Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Белекa. Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде. Вы можете связаться с нами, чтобы получить информацию об экскурсии Зеленый Каньон из Анталии или однодневных турах в Белекe.
Понедельник, Четверг
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
- Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные затраты
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всем привет!
29.09.24 посетили экскурсию Зеленый Каньон. Все очень понравилось.
А сейчас поподробнее… Забрали из отеля в 8.10. Автобус был обычный, не большой, с кондиционером. Количество людей не превышало 15 человек. По
29.09.24 посетили экскурсию Зеленый Каньон. Все очень понравилось.
А сейчас поподробнее… Забрали из отеля в 8.10. Автобус был обычный, не большой, с кондиционером. Количество людей не превышало 15 человек. По
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А
Шикарное место в горах. Водоем искусственный. Ущелье перекрыли плотиной и получили красивейший каньон с изумрудной водой длиной 7 км и глубиной под 80-100 метров. По скалам бегают горные козы. На
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А
Шикарное место в горах. Водоем искусственный. Ущелье перекрыли плотиной и получили красивейший каньон с изумрудной водой длиной 7 км и глубиной под 80-100 метров. По скалам бегают горные козы. На
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Н
Ездили на экскурсию с двумя детьми 3.5 и 8 лет.
Позитивные впечатления от окружающей природы. Идеальная поездка для тех, кто любит созерцать, получает удовольствие от неторопливых путешествий. Не стоит ожидать невероятных
Позитивные впечатления от окружающей природы. Идеальная поездка для тех, кто любит созерцать, получает удовольствие от неторопливых путешествий. Не стоит ожидать невероятных
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М
Экскурсия содержательная. Трансфер организован четко, несмотря на полный автобус иностранных туристов на самом пароме куча русских и есть русскоговорящий гид. Купание в пресной прохладной воде было очень кстати после моря. Обед нормальный, на пароме подают прохладительные напитки. Утомления от экскурсии совершенно не почувствовали. Виды шикарные. Советую для смены отельной обстановки. Все было динамично и не затянуто.
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С
Нам понравилась экскурсия. Красивые виды, пейзажы. На лодке места было много, свободно. Два раза было выделено время на купание. Обед с шикарным видом. От Белека ехать примерно 1 час 15
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