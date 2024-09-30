Понедельник, Четверг

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Зеленый каньон — горы, вода и зелнь. Это идеальное место, если вы хотите сбежать из города и насладиться природой. На один день мы уедем из Белека и отправимся в путешествие по Зеленому каньону. Купание, рыбалка, сплав на каноэ и вкусный обед — все это ждет вас во время экскурсии. 4.2 47 отзывов

TurkeyTours Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия $48 за человека 4.2 47 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов На автобусе, яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Зеленый Каньон из Белекa Зеленый Каньон из Белекa подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Анталию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные. Программа экскурсии Зеленый каньон из Белекa Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову. Зеленый Каньон из Белекa обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона. Обед Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды. Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Анталии. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж. Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Белекa. Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде. Вы можете связаться с нами, чтобы получить информацию об экскурсии Зеленый Каньон из Анталии или однодневных турах в Белекe.

Понедельник, Четверг Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансферы из вашего отеля и обратно в отель

Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»

Страховка

Обед Что не входит в цену Любые напитки

Личные затраты

Фото и видео Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, Четверг Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.