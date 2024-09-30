Понедельник, Четверг

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Прогулка на яхте по Зеленому Каньону

Экскурсия на яхте в Зеленый Каньон из Белека: отличный способ сбежать из города
Зеленый каньон — горы, вода и зелнь. Это идеальное место, если вы хотите сбежать из города и насладиться природой. На один день мы уедем из Белека и отправимся в путешествие по Зеленому каньону. Купание, рыбалка, сплав на каноэ и вкусный обед — все это ждет вас во время экскурсии.
4.2
47 отзывов
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону

Описание экскурсии

Зеленый Каньон из Белекa Зеленый Каньон из Белекa подходит для всех возрастных категорий. Каждый год многие посетители обязательно добавляют Анталию в свои летние планы. И они одну за другой посещают известные бухты. Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума? Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар и находится в районе Манавгат. Его вода прозрачного изумрудно-зеленого цвета и окружена горами Таурус. Некоторые растения вокруг озера окружены редкими видами растений. Кроме того, в этой растительности обитают редкие животные. Программа экскурсии Зеленый каньон из Белекa Мы доставим вас из вашего отеля или любого места, где вы остановились, на автобусе с кондиционером. После короткого путешествия вы прибудете в Зеленое озеро. И вы начинаете экскурсию на яхте. Зеленый Каньон встречает вас звуками щебетания разных птиц, похожих на рыбную сову. Зеленый Каньон из Белекa обычно занимает 12-14 км. Вы можете насладиться солнцем и пейзажами на палубе яхты во время экскурсии. Примерно через два часа ваша яхта остановится на перерыв для купания. Этот период предоставит вам множество возможностей для купания в изумрудно-зеленой воде, а также вы сможете исследовать растительность и подводных существ региона. Обед Когда время истечет, вас позовут на яхту и отвезут в ресторан на берегу озера, чтобы пообедать. Здесь вас будет ждать чудесное меню в сопровождении изумрудно-зеленого озера и великолепной растительности. При желании можно попробовать курицу на гриле, фрикадельки и другие варианты еды. Вы завершите трапезу фруктами, которые подадут после еды. Также вы можете арендовать частную яхту в Грин Каньоне Анталии. Эта программа тура, в которой у вас есть специальный повар по меню, предназначена для людей, которые хотят спокойной обстановки вдали от толпы. Время начала и окончания зависит от вас. В какое время вы хотите стартовать, в это время вас будет ждать экипаж. Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Белекa. Имеются рыболовные снасти и достаточное количество каноэ, которые можно использовать после обеденного перерыва. Вы можете проплыть по озеру на каноэ, а затем снова искупаться в прохладной воде. Вы можете связаться с нами, чтобы получить информацию об экскурсии Зеленый Каньон из Анталии или однодневных турах в Белекe.

Понедельник, Четверг

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
  • Страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
16
3
2
2
1
2
А
Всем привет!
29.09.24 посетили экскурсию Зеленый Каньон. Все очень понравилось.
А сейчас поподробнее… Забрали из отеля в 8.10. Автобус был обычный, не большой, с кондиционером. Количество людей не превышало 15 человек. По
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дороге была одна остановка у придорожного кафе, чтобы сходить в туалет и купить воды. Но рекомендую воду и какие-нибудь плюшки взять из отеля, особенно если едите с детками. Алкоголь тоже можете взять, если нужно, в экскурсию он не включён.
Гид, а даже скорее не гид, а сопровождающий очень приятный мудчина, по-русски не говорит, но это не было проблемой.
Далее была остановка у дамбы около электростанции (10 минут), чтобы пофоткаться, там же можно купить сувениры.
На место приехали примерно через 2 часа. Нас быстро погрузили на борт, места были. Внизу места у борта более комфортные, не так палит солнышко.
Пока плавали была остановка (45-50 минут)на небольшом пантоне, чтобы поплавать. Далее обед 1 час с видом на каньон. Еда обычная, не рассчитывайте на разносолы, подойти можно один раз. В целом все очень сносно. Далее снова остановка на 45 минут - рыбалка и купание.
В 16:00 вернулись на берег и отправились в обратный путь. Дорога до отеля заняла примерно 2 часа. В процессе была еще остановка на базаре (большой магазин). Обувь дешевле, чем на базарах рядом с отелем, кофе дороже. Неплохие палантины там, девочкам обратить внимание).
Водитель был отличный, вел аккуратно)
Спасибо за организацию!

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А
Шикарное место в горах. Водоем искусственный. Ущелье перекрыли плотиной и получили красивейший каньон с изумрудной водой длиной 7 км и глубиной под 80-100 метров. По скалам бегают горные козы. На
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отвесных скалах растут хвойные деревья. Реально впечатляет. До места назначения на туристическом автобусе, а дальше по каньону на корабликах. Один из кораблей стилизован под парусник. В течении поездки есть возможность искупаться. Вода 17 градусов. Обед входит в стоимость тура. Принцип - по салатам шведский стол, по мясу на выбор - курица или рыба (прямо как в самолёте:)). После лежачего пляжно-бассейного отдыха, данная поездка как глоток свежего воздуха.

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А
Шикарное место в горах. Водоем искусственный. Ущелье перекрыли плотиной и получили красивейший каньон с изумрудной водой длиной 7 км и глубиной под 80-100 метров. По скалам бегают горные козы. На
читать дальшеуменьшить

отвесных скалах растут хвойные деревья. Реально впечатляет. До места назначения на туристическом автобусе, а дальше по каньону на корабликах. Один из кораблей стилизован под парусник. В течении поездки есть возможность искупаться. Вода 17 градусов. Обед входит в стоимость тура. Принцип - по салатам шведский стол, по мясу на выбор - курица или рыба (прямо как в самолёте:)). После лежачего пляжно-бассейного отдыха, данная поездка как глоток свежего воздуха.

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Н
Ездили на экскурсию с двумя детьми 3.5 и 8 лет.
Позитивные впечатления от окружающей природы. Идеальная поездка для тех, кто любит созерцать, получает удовольствие от неторопливых путешествий. Не стоит ожидать невероятных
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экшен приключений, а вот красоты и природы будет предостаточно. В поездку был включён обед. Он был сытным. Удалось пару раз искупаться, а вот рыба видимо ушла на дальний кардон и рыбалка не сложилась, но этот нюанс не испортил общего впечатления.
Гид старательно рассказывал об искусственном водохранилище, но на английском. Языковой барьер возможно огорчит знатоков других языков. В этом случае ситуацию мог бы спасти вездесущий аудиогид. Уверена, что это пожелание будет учтено после обратной связи. В целом достопримечательность, экскурсия и организация оставили благоприятное впечатление.

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М
Экскурсия содержательная. Трансфер организован четко, несмотря на полный автобус иностранных туристов на самом пароме куча русских и есть русскоговорящий гид. Купание в пресной прохладной воде было очень кстати после моря. Обед нормальный, на пароме подают прохладительные напитки. Утомления от экскурсии совершенно не почувствовали. Виды шикарные. Советую для смены отельной обстановки. Все было динамично и не затянуто.
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С
Нам понравилась экскурсия. Красивые виды, пейзажы. На лодке места было много, свободно. Два раза было выделено время на купание. Обед с шикарным видом. От Белека ехать примерно 1 час 15
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минут. Из пожеланий, гид в автобусе говорил только на английском, мало информации на самой лодке, особо ничего не рассказывают. Долго собирали утром туристов, одну ждали минут 20 так и не вышла. В целом рекомендую.

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