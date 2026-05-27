Приглашаем вас в путешествие по Зелёному каньону. На лодке вы пройдёте по изумрудной глади мимо отвесных скал и густых лесов.
Желающие порыбачат и окунутся в прохладную воду — то что надо в жаркий день! А ещё вас ждёт обед в ресторане на берегу.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Белека
10:00 — вы увидите Зелёный каньон с отвесными скалами
10:30 — взойдёте на борт и отправитесь в мини-круиз в окружении отвесных скал, покрытых густыми лесами
11:30 — желающие порыбачат, снасти мы предоставим
12:30 — искупаетесь в прохладной воде
13:30 — пообедаете в ресторане на берегу (шведский стол) и отдохнёте, а желающие снова половят рыбу
17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Трансфер из/в отель, обед в ресторане (шведский стол) и снасти для рыбалки включены в стоимость
- Напитки оплачиваются дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
