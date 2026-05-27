Белоснежный Памуккале и древний Иераполис - экскурсия из Бодрума

Слоистые террасы, тёплая минеральная вода и руины Иераполиса — за один день вы увидите одно из самых необычных мест Турции. Вас ждёт прогулка по склонам, рассказы об истории, природных особенностях и целебной силе региона, а также свободное время для фото, отдыха и купания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Памуккале

Вы увидите известняковые террасы, которые сделали Памуккале известным на весь мир. Гид объяснит, как они образовались, расскажет о минеральных источниках и о том, какое место они занимали в жизни людей в разные эпохи.

Иераполис

Рядом с природным чудом расположился древний город Иераполис. Вы осмотрите античный амфитеатр, руины бань, храмов и некрополя, узнаете о быте жителей более 2000 лет назад и о бассейне Клеопатры, а ещё услышите местные предания.

Мастерская камней

На обратном пути заезд в сувенирную лавку, чтобы отдохнуть, выпить кофе и закупиться подарками для себя и близких. Вам также расскажут об обработке камней.

Ориентировочный тайминг

5:30 — выезд из Бодрума

6:30 — остановка на завтрак и встреча с гидом

11:00 — прибытие в Памуккале, экскурсия по террасам и Иераполису, свободное время

14:30 — обед в кафе

15:30 — остановка в мастерской камней

16:00–19:00 — возвращение в Бодрум

Организационные детали

Программа не подходит беременным и людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата. Для прогулок по террасам и руинам нужна умеренная физическая подготовка

Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером. Места в автобусе гид распределяет по мере посадки

С вами будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет