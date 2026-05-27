Белоснежный Памуккале и древний Иераполис - экскурсия из Бодрума

Исследовать природное чудо Турции и древний город
Слоистые террасы, тёплая минеральная вода и руины Иераполиса — за один день вы увидите одно из самых необычных мест Турции.

Вас ждёт прогулка по склонам, рассказы об истории, природных особенностях и целебной силе региона, а также свободное время для фото, отдыха и купания.
Описание экскурсии

Памуккале

Вы увидите известняковые террасы, которые сделали Памуккале известным на весь мир. Гид объяснит, как они образовались, расскажет о минеральных источниках и о том, какое место они занимали в жизни людей в разные эпохи.

Иераполис

Рядом с природным чудом расположился древний город Иераполис. Вы осмотрите античный амфитеатр, руины бань, храмов и некрополя, узнаете о быте жителей более 2000 лет назад и о бассейне Клеопатры, а ещё услышите местные предания.

Мастерская камней

На обратном пути заезд в сувенирную лавку, чтобы отдохнуть, выпить кофе и закупиться подарками для себя и близких. Вам также расскажут об обработке камней.

Ориентировочный тайминг

5:30 — выезд из Бодрума
6:30 — остановка на завтрак и встреча с гидом
11:00 — прибытие в Памуккале, экскурсия по террасам и Иераполису, свободное время
14:30 — обед в кафе
15:30 — остановка в мастерской камней
16:00–19:00 — возвращение в Бодрум

Организационные детали

  • Программа не подходит беременным и людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата. Для прогулок по террасам и руинам нужна умеренная физическая подготовка
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером. Места в автобусе гид распределяет по мере посадки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе включён
  • Отдельно оплачиваются билеты на террасы Памуккале и в Иераполис (около €30 с человека); по желанию завтрак и напитки во время обеда и в мастерской камней

в пятницу в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

