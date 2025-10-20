Мои заказы

Античный театр – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Античный театр» в Бодруме, цены от €50. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
Пешая
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Завтра в 09:30
8 апр в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Белоснежный Памуккале и древний Иераполис - экскурсия из Бодрума
На автобусе
13 часов
Групповая
Исследовать природное чудо Турции и древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 05:30
Сегодня в 05:30
10 апр в 05:30
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Романова
    20 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Дата посещения: 18 октября 2025
    Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
    читать дальше

    Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.
    Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.

  • О
    ОЛЬГА
    13 ноября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лале - молодец!
    Всё прошло на отлично!
  • И
    Ирина
    17 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Огромное спасибо Тамаре за ВЕЛИКОЛЕПНУЮ, интересную экскурсию. Гид очень искренняя, интеллигентная, приятная. Мы с мужем были очарованы и Тамарой и предложенной ей экскурсией. С таким легким сердцем и радостью мы провели этот день. Спасибо большое, Тамара! Сто тысяч благодарностей!!!!
  • А
    Алина
    14 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия по историческим местам Бодрума оказалась спокойной и познавательной. Особенно приятно, что маршрут мы согласовали заранее — это позволило учесть
    читать дальше

    наши интересы и избежать лишней спешки. Такой подход стал большим плюсом и сделал поездку более комфортной.

    Развалины Галикарнасского мавзолея, несмотря на скромные остатки, впечатляют своей исторической значимостью. Старый театр с видом на город добавил атмосферности, а мозаика в старом госпитале стала настоящим визуальным украшением маршрута — неожиданно яркий и хорошо сохранившийся элемент.

    Рекомендуем экскурсию тем, кто ценит историю, архитектуру и предпочитает неспешное знакомство с культурным наследием региона.

  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Лали отозвалась на мою просьбу провести экскурсию на автомобиле. В результате мы провели с ней прекрасное время. Лали легкая, непринужденная в общении. Впечатление, что время было проведено с давно знакомым человеком.
  • А
    Андрей
    10 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    В сентябре были на экскурсии по Бодруму с Лале. Мы попросили показать нам город и его красивые места, где можно
    читать дальше

    провести время. Лале окунула нас на время в жизнь местных горожан, познакомила нас с некоторыми из них и мы хорошо провели это время. Мы пили кофе в кофейне которой более 400 лет с его хозяйкой, общались с художниками в их мастерских, узнали в какие кафе и рестораны ходят местные жители, познакомились с владельцами разных магазинов и лавок и со всеми мы знакомились и общались вместе с Лале. Сложилось ощущение что она знает всех и все знают её. Благодаря ей мы ощутили тепло и доброту города и его жителей. Спасибо Лале. Привет из Москвы.

  • В
    Виктория
    4 октября 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Отлично 👍 Бодрум очень самобытный
  • Д
    Диана
    24 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Великолепный город, великолепная Лале! ♥️ Очень интересно, с мельчайшими деталями и полным историческим экскурсом! Глубокое погружение в древнюю историю гарантировано.
    Передвигались
    читать дальше

    быстро и с комфортом. После Лале порекомендовала нам классную кондитерскую, помогла приобрести необходимые лекарства. Оцениваю на 11/10, всем настоятельно рекомендую.
    От Дианы, Натали и Искендера ♥️

  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Очень прекрасная экскурсия и кайфовый экскурсовод) Все очень интересно и классно!!
  • я
    яна
    8 августа 2025
    Добро пожаловать в Бодрум
    Большое спасибо Лале за прогулку по Бодруму, знакомство со старым городом прошло на ура!) Интересно, информативно и с красивыми фотографиями. Успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Античный театр»

Какие места ещё посмотреть в Бодруме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эфес;
  2. Самое главное;
  3. Памуккале;
  4. Иераполис;
  5. Ворота Миндоса.
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в апреле 2026
Сейчас в Бодруме в категории "Античный театр" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 200. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
