Приглашаем в однодневное путешествие из Бодрума в Памуккале, где белоснежные террасы соседствуют с руинами древнего города. Поездка проходит в формате Group+ — в комфортабельных минибусах, без суеты и лишних остановок. Всё организовано так, чтобы вы провели больше времени в самом Памуккале, а не в пути.
Описание экскурсии
Бодрум → Ятаган → Кале → Памуккале → Кале → Ятаган → Бодрум
7:30–8:25 — сбор гостей из отелей Бодрума
Завтрак — в вашем отеле до выезда.
10:00 — короткая остановка в районе Кале (10 минут)
11:30 — остановка в Денизли с дегустацией местных сладостей
Программа в Памуккале
- 12:00 — прибытие
- 12:00–12:40 — обед (по желанию)
Обед проходит в Pam Thermal Treatment Hotel 5* — одном из известных термальных отелей региона. Здесь расположен бассейн с красной минеральной водой.
- 12:40–13:10 — купание в бассейне Клеопатры (по желанию)
- 13:15–14:15 — экскурсия по древнему городу Иераполису
Во время прогулки с гидом вы увидите:
— античный театр на 10 000 зрителей
— храм Аполлона
— руины римских бань
— загадочный Плутониум — место, которое древние считали входом в подземный мир
- 14:15–15:15 — свободное время в Памуккале
15:30 — выезд обратно в Бодрум
17:20 — остановка в Ятагане (10 минут)
19:00–19:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены комфортабельный трансфер по программе, страховка и все налоги
- Мы используем только новые модели автобусов с кондиционером, рассчитанные максимум на 18 пассажиров
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед и посещение бассейна Клеопатры оплачиваются по желанию (€15 за чел. в каждой локации). Можно взять комплексный билет за €23
- Входной билет в Памуккале (€30 за чел.) — приобретается на месте через гида
в понедельник и четверг в 00:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (старше 12 лет)
|€99
|Дети до 6 лет
|€20
|Дети 7-12 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Y вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 00:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии на «Белоснежное чудо Турции: из Бодрума в Памуккале в формате Group+»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Путешествие в Бодруме: Иераполис и Памуккале. Исследуйте древние руины и наслаждайтесь термальными источниками. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
€900 за всё до 6 чел.
Групповая
Памуккале из Бодрума
Начало: Ваш отель
1 июн в 06:00
5 июн в 06:00
€48 за человека
Групповая
до 14 чел.
В Памуккале - из Бодрума (обед включён)
Белые террасы, древний Иераполис и история этой земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 05:00
29 мая в 05:00
1 июн в 05:00
€65 за человека
Групповая
до 14 чел.
Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Бодрума
Увидеть «хлопковый замок» Турции, искупаться в термальных водах и прикоснуться к истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 05:00
29 мая в 05:00
1 июн в 05:00
€85 за человека
€99 за человека